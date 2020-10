​JxCat acusa Colau d'abandonar als veïns de Can Rectoret, en Sarrià-Sant Gervasi

El portaveu del Grup de Junts per Catalunya a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha visitat un dels barris de muntanya de Sarrià-Sant Gervasi on el passat mes d'abril uns forts aiguats van provocar afectacions greus en la seva via principal i on els veïns i veïnes afectats no saben què pensa fer l'executiu de comuns i socialistes.









Martí ha denunciat la inacció del Govern que encapçala Ada Colau i li ha exigit que procedeixi a l'arranjament urgent de l'esllavissada que es va endur el carrer principal de Can Rectoret, a Les Planes.





El Portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya ha visitat la zona de Can Rectoret, a Les Planes, per parlar amb els veïns de la zona i comprovar personalment que les destrosses provocades per una greu esllavissada que va tenir lloc el passat 21 d'abril, a causa dels forts aiguats que es van produir durant 4 dies, continuen sense cap canvi i afectant greument la circulació de la que és la via principal del barri.





"Avui 9 octubre, 6 mesos després, podem comprovar que tot continua igual, i que les obres d'arranjament continuen pendents", ha dit Martí, tot assenyalant la carretera principal, que pràcticament va desaparèixer en un carril, i assenyalant també la terrassa d'una de les finques afectades que es manté penjant.





El regidor Martí ha recordat que el mes de juliol, quan ja feia tres mesos de l'incident, el grup de JuntsxCat ja va registrar un prec dirigit al Govern municipal en que li reclamava que "procedís de manera immediata a l'arranjament del carrer Major del Rectoret, a fi d'evitar possibles situacions de risc pels veïns i veïnes del barri, així com per les persones que transiten per la zona". "Ara ja fa sis mesos, i les coses segueixen igual, els veïns no tenen notícies del Govern d'Ada Colau i Jaume Collboni", ha dit Jordi Martí, que ha denunciat "aquesta manca absoluta de diligència de l'Ajuntament i del seu responsable directe al districte de Sarrià-Sant Gervasi, Albert Batlle.