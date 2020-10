​BNEW aposta en el seu acte de clausura per la col·laboració entre les administracions per a sortir de la crisi

La Barcelona New Economy Week (BNEW) ha tancat aquest divendres la seva primera edició després de generar 23.000 contactes entre professionals en quatre dies amb la participació de prop de 11.000 persones de 111 països.









Ho ha explicat el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, en l'acte de cloenda d'aquest esdeveniment híbrid -presencial i digital- que ha tingut lloc des de dimarts a Barcelona amb l'objectiu de reactivar l'economia.





En l'acte de cloenda també han participat el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, que ha llegit un discurs de el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que finalment no ha assistit a l'acte.





En paraules de Cunillera, Illa ha aplaudit la celebració de l'esdeveniment i el seu caràcter innovador, i ha destacat la seva importància en un moment de gravetat a causa de l'inici de la segona onada de la pandèmia: "Aquesta iniciativa és important i necessària, i més en aquests temps de pandèmia ".





Ha sostingut que l'objectiu principal és controlar els contagis i baixar la transmissió a 50 casos per cada 100.000 habitants en un moment en què, segons ell, no es tracta de tornar a prendre mesures de confinament generalitzades, sinó de realitzar actuacions més concrets i precises per territoris.





Ha destacat el pla de recuperació presentat aquest setmana pel president de Govern, Pedro Sánchez, que ha assistit aquest mateix divendres al BNEW costat de Rei Felipe VI, i la seva voluntat de situar a Espanya en el camí del creixement de forma més competitiva i sostenible .





Illa també ha reclamat als grups parlamentaris "col·laboració" perquè els pressupostos generals de l'Estat (PGE) siguin possibles per desenvolupar-lo i ha defensat que mai ha existit la disjuntiva entre salut i economia perquè, segons ell, si no hi ha la primera tampoc hi ha la segona.





COL·LABORACIÓ

Tremosa ha sostingut que ara "toca col·laborar" amb totes les administracions per sortir com més aviat millor d'aquesta situació de crisi derivada de la pandèmia i ha posat en valor l'estabilitat amb el compte al sud d'Europa gràcies a el paraigua de la Unió Europea, que ha reclamat posar en valor perquè sense ell la crisi seria més profunda, en les seves paraules.





"La tasca més important fins a febrer és canalitzar i generar projectes que puguin ser finançats per aquests fons de la Unió Europea per reconstruir les economia", ha afegit, i ha explicat que la Generalitat ja ha identificat 68 grans projectes per ser presentats a través de l' Govern amb l'objectiu de captar aquests recursos comunitaris.





Ha destacat que Barcelona fa una dècada no apareixia en els rànquings internacionals de hubs tecnològics i que ara ocupa les primeres posicions, així com que en 2009 hi havia unes 3.400 multinacionals a la capital catalana i ara hi ha més de 9.000.





Collboni ha llançat un missatge d'optimisme i confiança i ha assegurat que Barcelona, Catalunya i tot Espanya van a sortir de la crisi, encara que per això ha considerat "fonamental" la col·laboració entre administracions, i ha estès la mà a Tremosa per contribuir a la lleialtat institucional a favor de l'economia.





Ha advertit de la necessitat al seu torn de la col·laboració publicoprivada, així com d'aprofitar aquesta crisi per decidir amb quin model d'economia es sortirà d'aquesta situació i, sobretot, de dur a terme una transformació "justa i equitativa".





Navarro ha destacat el "clima de companyonia" i l'espai d'oportunitat de negoci i d'activitat econòmica creat durant l'esdeveniment, ha llançat un missatge d'optimisme i agraïment a totes les persones que han fet possible l'esdeveniment, a més de convidar els presents a assistir a les propera edició del Bnew.





L'esdeveniment, que ha estat organitzat pel CZFB, ha comptat amb una inversió de dos milions d'euros i la participació de 37 empreses patrocinadores i més de 50 acords amb clústers sectorials.