Segons investigadors, es pot interrompre la tos per mitjà dels diferents circuits cerebrals

Els investigadors podrien ser capaços de tractar una tos problemàtica sense interrompre la tos protectora que necessitem per a una salut pulmonar òptima, apuntant als diferents circuits cerebrals implicats, segons una nova investigació publicada aquesta setmana a la revista científica 'Journal of Physiology'.









Més gent busca consell mèdic per a una tos molesta i indesitjada que per a qualsevol altra malaltia. En algunes persones la seva tos pot persistir durant anys sense alleujament, ja que no es disposa de tractaments eficaços. Aquestes conclusions dels investigadors australians tenen implicacions molt importants per a la comprensió i el possible tractament dels trastorns de la tos, perquè sembla que els diferents tipus de tos poden utilitzar diferents circuits cerebrals.





L'acte de tossir sol començar amb un estímul irritant dins de la laringe, les vies respiratòries o els pulmons que activa els nervis sensorials que eviten la tos. Aquests nervis sensorials transmeten aquesta informació a el cervell, on la informació modifica les accions dels músculs de la respiració, per produir una resposta a la tos. Aquests senyals també es combinen de vegades amb senyals de "ordre superior" que fan pessigolles a la gola, fan sentir molest o ansiós per tenir tos, i permeten suprimir o millorar la tos voluntàriament.





Investigacions anteriors en animals i humans van suggerir que el cervell processa totes les entrades dels nervis sensorials de la tos en una sola àrea. No obstant això, en un estudi anterior amb conillets d'índies, publicat aquest any a 'The Journal of Physiology', el mateix equip d'investigació de la Universitat de Monash i la Universitat de Melbourne (Austràlia) va demostrar que és poc probable que això sigui cert .





En canvi, van descobrir que les vies separades de el cervell estan implicades en la resposta a una bona (necessària per aclarir les vies respiratòries, per assegurar una salut pulmonar òptima) davant d'una mala tos (un signe de malaltia).





En aquest nou estudi, els participants humans es van sotmetre a proves de comportament per avaluar la sensibilitat de el reflex de la tos, seguides d'imatges cerebrals funcionals en un escàner de ressonància magnètica mentre inhalaven diferents substàncies químiques.





Un dels estímuls químics utilitzats ser la capsaïcina, el component actiu dels pebrots picants i que se sap que activa dos subconjunts dels nervis sensorials de les vies respiratòries implicats en la tos. Un altre estímul químic va ser el trifosfat d'adenosina (ATP), més conegut com una molècula d'energia en les cèl·lules, però que també activa selectivament un dels dos subconjunts de nervis sensorials implicats en la tos. L'estímul químic final va ser la solució salina, usada com un estímul de control perquè no activa cap nervi sensorial.





Es van recollir escanejos d'alta resolució del tronc cerebral durant presentacions aleatòries repetides d'aquests estímuls, i es van analitzar els escanejos per identificar en quin lloc del tronc cerebral es localitzen les respostes neuronals a la capsaïcina i l'ATP.





El resultat va mostrar que la inhalació de capsaïcina activava tant el nucli del tracte solitari com la zona del tronc encefàlic que conté el nucli paratrigèmic, mentre que la inhalació d'ATP només activava el nucli del tracte solitari.





Les dades confirmen els estudis anteriors de l'equip amb cobais, en el sentit que una via de la tos (sensible tant a la capsaïcina com a l'ATP) s'integra en el nucli del tracte solitari, mentre que l'altra via de la tos (sensible només a la capsaïcina) implica la integració en el nucli paratrigèmin.





"La tos crònica és una malaltia horriblement desagradable. La gent pot trobar-se tossint centenars de vegades cada hora de la seva vida, durant anys, i els medicaments actuals simplement no són eficaços per alleujar aquesta condició", explica l'autor principal, el professor Stuart Mazzone.