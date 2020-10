La dona de Mainat nega haver intentat assassinar el seu marit

La dona del productor de televisió Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha assegurat que l'acusació de presumpte intent d'assassinat contra ella és "absolutament falsa" i ha recordat que encara està en fase d'instrucció judicial.













En un comunicat a què ha tingut accés 'La Vanguardia', Dobrowolski ha advertit que la instrucció pot durar molts mesos i que el seu advocat realitzarà les peticions que cregui convenients per aclarir els fets i defensar els seus interessos.





Ha assenyalat que "s'estan instruint i segueixen oberts" dos procediments penals contra Mainat per presumpta violència de gènere contra ella, un dels quals està pendent de practicar diverses diligències d'investigació i pendent de resolució ferma sobre l'ordre de protecció sol·licitada, segons ha explicat.





Sobre l'altre procediment, ha afirmat que està en curs i que "haurà de recaure en el mateix Jutjat", encara que assegura que no li consta que hagi arribat al jutjat.





També ha explicat que s'ha negat a cedir la guarda i custòdia dels seus fills, dels quals afirma que han estat la seva principal prioritat i als quals intenta "garantir el seu benestar emocional i la defensa del seu dret a la intimitat".





SITUACIÓ "ESPECIALMENT DIFÍCIL"

D'altra banda, ha sostingut que la situació li està resultant "especialment difícil" pel tractament que estan fent determinats mitjans de comunicació del tema, que creu que s'està fent en forma d'especulacions, persecucions i judicis paral·lels.





"Lamentablement, jo no tinc la capacitat de canviar de domicili quan els mitjans de comunicació aguaiten a la porta de casa meva, i per tant no puc ocultar-me o evitar el setge a què estic sotmesa", ha expressat.





Dobrowolski ha afirmat que el fet que Mainat hagi estat el seu marit els últims nou anys i sigui el pare dels seus dos fills "fa especialment dolorosa aquesta situació", que espera que es resolgui el més aviat possible i no necessàriament per la via judicial, ha dit.





Tot i així, ha afegit que confia "plenament no només en l'Administració de Justícia, sinó també en les instàncies capaços de resoldre els conflictes familiars i les diferents causes que actualment s'estan tramitant".