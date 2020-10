Borràs afirma que "si la militància ho decideix" serà candidata a la Presidència de la Generalitat

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha afirmat que serà candidata a la Presidència de la Generalitat si així ho decideix la militància i si compta amb el suport del líder del nou JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

















"Si la militància ho decideix, seré candidata a la Presidència", ha dit aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha insistit que està en disposició d'encapçalar la llista de JxCat de cara a les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya, al febrer de 2021, tal com ho va anunciar a principis d'octubre.





D'altra banda, ha advertit que, segons ella, el Govern central té voluntat de confrontació, pel que ha afirmat que l'independentisme ha de "resistir per avançar".





Sobre l'actual situació del JxCat i el PDeCAT, que es presentaran per separat als pròxims comicis, ha acceptat que "és evident que hi ha turbulències" però ha advocat per treballar conjuntament de cara a enfortir el projecte independentista.





A més, ha reconegut que inicialment no volia anar a Madrid a ser portaveu del grup al Congrés quan així l'hi va proposar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, però que ho va acceptar valorant que era allà on podia ser més "útil".