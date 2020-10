Desapareixen diverses obres de fons del Cercle de Belles Arts de València

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport està en coordinació amb la Unitat de Patrimoni de la Policia Autonòmica per aclarir la desaparició d'obres dels fons del Cercle de Belles Arts de València, ha informat l'administració autonòmica.













Segons ha revelat el diari Las Provincias, prop de 90 obres d'artistes com Pinazo, José Benlliure, Santiago Rusiñol o Esteve Edo s'han extraviat dels fons de l'extint Cercle de Belles Arts de València. El Cercle va inventariar la seva col·lecció en 2007 i tenia acreditades unes 200 obres però ara, en la subhasta que el jutjat número 4 de la mercantil realitza per obtenir els diners necessaris per pagar el deute que va arrossegar a l'ens a la seva dissolució, només apareixen un centenar de peces, afirma aquest mateix diari.





Al respecte, la Conselleria ha confirmat que està en coordinació amb la Policia Autonòmica per aclarir els fets, "malgrat que ningú del Cercle de Belles Arts s'ha posat en contacte amb l'administració per denunciar la desaparició de quadres".





A més, ha recordat que es tracta d'un tema judicialitzat per l'incompliment del conveni per part del Cercle de Belles Arts. La Conselleria ha afirmat que "ha actuat en tot moment amb el que ha assenyalat l'Agència Tributària Valenciana, que era que es sol·licités al Cercle de Belles Arts que s'inventariaran seus béns".





"Tot a instàncies de l'Agència Tributària, que és l'organisme que està actuant sobre l'assumpte i el que compta amb tota la informació. Organisme a més competent a determinar que cal fer en cada moment", ha afegit.





Des del departament que dirigeix Vicent Marzà han assegurat que "quan surti la col·lecció a subhasta la Generalitat farà tot el possible perquè no es perdi aquest patrimoni o".