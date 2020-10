L'Agència Catalana de Turisme impulsa una campanya per rellançar Catalunya com a destinació turística internacional

L'Agència Catalana del Turisme (ACT) ha posat en marxa aquesta setmana la campanya Catalunya restart Turisme per rellançar Catalunya com a destinació turística internacional i sostenible a través de la col·laboració publicoprivada, informa el Govern en un comunicat aquest dissabte.













Uns 900 professionals de el sector es van reunir aquest dimecres a la primera jornada de treball de la campanya, en la que els 12 directors de les oficines de promoció turística de l'ACT van explicar telemàticament quins efectes ha tingut el Covid-19 sobre el turisme en els seus respectius territoris i quines són les seves previsions un cop se superi la pandèmia.





A les sessions d'octubre, novembre i desembre s'abordaran els "eixos que s'han considerat imprescindibles per afrontar el futur", com la recuperació de la demanda i les propostes per fomentar la projecció turística internacional de Catalunya.