Desactiven l'alerta Plaseqcat a Martorell per l'incident químic

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dissabte a la tarda l'alerta de el Pla d'emergència exterior de el sector químic de Catalunya (Plaseqcat), activat aquest matí per un incident químic a la indústria Cargill, a Martorell (Barcelona).













L'alerta s'ha desactivat un cop s'ha finalitzat el traspassament d'àcid clorhídric de la cisterna afectada aquest matí per una fuita cap a una altra cisterna, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat.





Com a conseqüència de la fugida, 29 treballadors que hi havia a l'empresa han seguit el Pla de confinament preventiu en els espais marcats, tot i que finalment el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat ha confirmat que l'incident no ha provocat cap afectació personal.