Els Bombers atenen uns 90 avisos per incidents arran de les pluges

Els Bombers de la Generalitat han atès uns 90 avisos per incidents causats per l'episodi de pluges intenses a Catalunya entre la tarda i la mitjanit d'aquest dissabte, ha informat el cos.













Amb 30 avisos, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) és el municipi on més avisos s'han registrat --la majoria, per tarifa inundats--, el que va obligar a tallar la circulació de la línia R2 a petició de Bombers per la "acumulació de serveis ".





A més, el telèfon d'emergències 112 va rebre 214 trucades relacionades amb 147 incidents derivats de les precipitacions durant la nit.





Garraf va ser la comarca des d'on més trucades es van realitzar (51,40%), seguida del Baix Llobregat (24,77%), el Barcelonès (12,15%) i el Maresme (6%), totes elles a la província de Barcelona.





Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte la prealerta del pla Inuncat per xàfecs, tempestes i possible calamarsa a les comarques del nord-est, el Barcelonès (Barcelona) i Tarragona.