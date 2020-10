Chacón es presenta com a alternativa a Puigdemont i serà candidata a les primàries del PDeCAT

L'exconsellera d'Empresa i Coneixement Àngels Chacón ha explicat que s'ha presentat a el procés de primàries del PDeCAT per ser la candidata del partit a les eleccions a Catalunya: "Ho faig per coherència, compromís i consciència".













En una entrevista a 'La Vanguardia' ha dit que no es presenta per competir amb el líder de JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sinó per defensar el "projecte propi" del seu partit.





En el cas que els independentistes sumessin més del 50% dels vots en aquestes eleccions, el PDeCAT no faria una declaració unilateral d'independència perquè rebutja "la confrontació sistemàticament".





"No podem confrontar ni paralitzar el país ni demanar als funcionaris que assumeixin responsabilitats en aquest conflicte", sense que això suposi deixar de criticar la repressió que consideren que pateix el moviment independentista; també aposten per celebrar un referèndum amb reconeixement internacional, en les seves paraules.





RELACIÓ AMB JXCAT I CESSAMENT





L'exconsellera també ha explicat que la van convidar a anar-se a JxCat i que va parlar amb Puigdemont uns dies abans de ser cessada, però va decidir quedar-se al PDeCAT "per coherència".





Preguntada per si es va sentir víctima d'una purga al Govern per no anar-se'n a JxCat, ha dit: "Per respecte a la institució, i tenint molt clar que els consellers els nomena i cessa a el president, assumeixo que ha estat una decisió de l' president Torra ".





"Que cadascú tregui les seves conclusions. Sí que és cert que a mi es em va preguntar dies abans quina era la meva posicionament polític", i li ha desitjat tots els èxits al seu successor a el front d'Empresa i Coneixement, el conseller Ramon Tremosa.





Ha sostingut que el PDECat "ha tingut voluntat d'integrar i ha estat generós", primer amb Junts pel Sí, i també el 21-D amb JxCat i els independents, i que en l'actual context ha defensat sumar des del reconeixement mutu.





"Tenim diferències sobre el model de país de la CUP o d'ERC. Volem ser independents però si la nostra economia es veu perjudicada, no és el país que volem", ha dit.