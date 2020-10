Fernández (PP) descarta una coalició amb el PSC perquè són "diametralment diferents"

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha descartat una coalició amb el PSC per anar junts a les eleccions catalanes perquè els projectes de tots dos partits són "diametralment diferents" i perquè el PSC ha dit que no, afirma.









Així ho ha explicat en una entrevista aquest dissabte a TV3 recollida, després d'assegurar aquest setmana que encara que no descartava una coalició amb el PSC, li plantejava dubtes, i ha afegit que segueixen disposats a pactar amb Cs.





Tot i així, el dirigent del PP català no té clar que les eleccions se celebrin el 14 de febrer: "Fins que no estiguin convocades no m'ho acabaré de creure".





LA "VENJANÇA" DE SÁNCHEZ





Pel que fa a l'estat d'alarma decretat pel Govern a Madrid, Fernández ha sostingut que és el resultat d'"una actitud absolutament infantil del senyor Sánchez, i perillosa. Gairebé com una venjança".





A més ha argumentat que el Govern espanyol ha fet servir les dades epidemiològiques de el 4 d'octubre per justificar el decret, "quan resulta que el 5, 6, 7 i 8 d'octubre havien millorat molt".





Per tant, afirma que "la tensió i la polarització" amb el govern de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve per part Sánchez i que té a veure amb que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) li donés la raó al govern autonòmic, en la seva opinió.





JXCAT PARLA "COM SI FOSSIN" 'CUPAIRES'





El líder del PP creu que la seva formació té un espai polític a Catalunya perquè, al seu entendre, "fins JxCat, que se suposa que eren de centre-dreta, parlen com si fossin" 'cupaires'.





Pretén recuperar el que considera que històricament han estat qualitats catalanes i que, segons ell, s'han anat perdent: "La lliure iniciativa individual, el respecte a la propietat privada i la llibertat educativa".