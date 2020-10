Artadi assegura que la confrontació és "buscar les esquerdes que permetin fer més feble a l'Estat"

La vicepresidenta de JxCat, diputada i regidor a Barcelona, Elsa Artadi, ha assegurat que la crida estratègia de confrontació intel·ligent per la qual advoca el seu partit suposa "buscar les esquerdes que permetin fer més feble a l'Estat".









"És intel·ligent en tant que poses a l'Estat davant dos escenaris dolents per a ell: o deixar-nos fer, com en el 9-N, o tenir les imatges de policies rebentant escoles", ha explicat en una entrevista aquest diumenge a 'El País'.





Ha lamentat que davant l'actitud propositiva de Govern, segons ella, hi hagi un "un Pedro Sánchez recentralitzador, aturat i covard", i ha assegurat que l'Executiu català va a totes les trobades i reunions que considera que són útils.





En aquest sentit, ha avançat que el Govern acudirà a la reunió amb la presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, "si ve a parlar del repartiment dels fons de recuperació".





Sobre si l'actitud que atribueix a Sánchez la té també el vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, ha dit: "A Madrid, Podem no pinta res com a Barcelona els socialistes no pinten res. Iglesias és a Sánchez el que Jaume Collboni és a Ada Colau. Hi ha un tic recentralitzador ".





PANDÈMIA I DIÀLEG





En la gestió de la pandèmia, ha sostingut que Catalunya es va anticipar i va prendre decisions valentes i difícils a l'estiu, que considera que no ha fet la Comunitat de Madrid: "Si això ho estigués fent Torra, tindríem ja el 155".





Pel que fa a la taula de diàleg, ha mantingut que ha de ser per negociar qüestions com la reforma de el Consell General de Poder Judicial: "Les xerrades, al bar".





ELECCIONS





Ha desitjat que el candidat de JxCat a les eleccions a Catalunya sigui el líder del partit i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè "és el millor polític que de llarg té aquest país".





Al preguntar-li si ella serà la número dos d'aquesta llista, ha contestat que es presentarà a les primàries de 2023 per a l'alcaldia de Barcelona perquè la ciutat "està en la pitjor crisi i amb el pitjor govern possible".





També ha afirmat que amb ERC mantenen projectes diferents i una legítima confrontació d'idees, en les seves paraules: "Nosaltres hem estat clars, i no és el cas d'ERC, que volem un govern nítidament independentista".