Sobrepassar la capacitat màxima, una de les sancions més habituals de les terrasses a la desescalada

L'incompliment dels aforaments màxims permesos i infringir la distància de seguretat entre persones o grups de taules són les sancions més habituals en relació a les terrasses dels bars i restaurants, segons Legálitas, que assenyala que les multes poden oscil·lar entre els 3.001 i els 600.000 euros.









"Si bé la majoria dels locals han complert amb la normativa, acatant les mesures anunciades pel Govern per frenar l'expansió del Covid-19, i complint amb els nous horaris i aforaments, alguns dels bars i restaurants han instal·lat terrasses cometent irregularitats , ja sigui sobrepassant la capacitat màxima, no respectant la distància entre taules, no complint amb els controls pel que fa a fumar sense mantenir les distàncies dels seus clients o fins i tot instal·lant terrasses a la via pública sense comptar amb la llicència corresponent ", assenyala aquesta assessoria jurídica.





D'aquesta manera, ha constatat que les sancions més habituals, pròpiament administratives, des del començament de la desescalada, "han estat per l'incompliment dels aforaments, a més de per infringir la distància de seguretat entre persones o grups de taules".





Aquesta assessoria recorda que des de l'inici de la 'nova normalitat', són les comunitats autònomes les competents per dictar les normes al respecte, si bé el Govern central facilita algunes pautes generals que es van adaptant a cada regió segons les dades de la seva zona.





Aquestes pautes estan recollides en la Llei General de Salut Pública de 2011 i on s'estableixen multes que van dels 3.001 als 600.000 euros, depenent de que la realització de les conductes o omissions que puguin produir un risc o un dany greu per a la salut de la població.





No obstant això, aquesta mateixa llei preveu que cada autonomia es pugui remetre a la seva pròpia regulació per incompliments en matèria sanitària, ja que s'estableix que, amb caràcter excepcional i quan així ho requereixin motius d'extraordinària gravetat o urgència, les comunitats autònomes poden adoptar totes les mesures siguin necessàries per assegurar el compliment de la llei.





Per exemple, a la Comunitat de Madrid els incompliments segons la Llei 12/2001, de 21 de desembre, d'Ordenació Sanitària, podria comportar sancions per comissió d'infracció greu des de 3.000 euros fins a un màxim de 601.012,11 a les molt greus.





ALTRES INFRACCIONS PER FALTA DE LLICÈNCIA O MOLÈSTIES ALS VEÏNS





Més enllà dels incompliments en les mesures contra la crisi sanitària provocada pel Covid-19, Legálitas també adverteix que s'estan cometent altres infraccions per incomplir les normatives estatal, autonòmica o municipal pel que fa a les característiques i llicències de les terrasses, que segueixen en vigor i que les comunitats autònomes i ajuntaments estan aplicant.





L'assessoria explica que la situació actual "ha provocat que alguns locals amb una situació crítica optin per obrir amb irregularitats amb l'objectiu de minorar les seves pèrdues" però alerta que aquest tipus d'infraccions "poden suposar, per exemple, perills greus per a la seguretat a la via pública i altres riscos, a més de les conseqüències legals ".





En el cas de Madrid, l'Ordenança de Terrasses i Quioscs castiga amb multes des de 750 euros per a les infraccions lleus i fins a 3.000 euros les infraccions greus per un indegut ús de les instal·lacions de terrasses en hostaleria.





Produir molèsties als veïns o transeünts, l'ocupació d'una superfície major a l'autoritzada de fins a un 10% o encadenar mobiliari de terrassa a elements d'urbanització, vegetació o mobiliari urbà es consideren infraccions lleus que poden comportar multes des de 750 euros per a les terrasses de bars i restaurants.





Es consideren infraccions greus o molt greus a la instal·lació d'elements o mobiliari de terrassa no autoritzats, ocupar més del 10% de la superfície autoritzada o col·locar elements que impedeixin l'accessibilitat de bombers als edificis dels voltants. Aquestes infraccions poden suposar una multa de fins a 3.000 euros.





TERRASSES DE BARS enganxades A les FAÇANES DELS HABITATGES





Així mateix, Legálitas recorda que el Tribunal Suprem va prohibir als ajuntaments, en una sentència de l'11 de febrer de 2019, autoritzar terrasses que estiguin enganxades a les façanes dels habitatges.





"A més d'infringir la normativa estatal, aquest tipus de terrasses incompleix la condició que el vianant pugui circular sempre de manera adjacent a la línia de façana, o bé a l'element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell de terra", assenyalen des l'assessoria.





La resolució de l'Suprem es basa en l'Ordre de Ministeri de l'Habitatge 561/2010, d'1 de febrer, que desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Tal com explica aquesta ordre, a més, les dimensions del túnel per l'itinerari de vianants han de ser, com a mínim, de 1,80 x 2,20 metres.





I és que obstruir l'itinerari dels vianants amb una terrassa instal·lada al costat de la façana d'habitatges podria, segons Legálitas, considerar-se també discriminatori, ja que aquest túnel té com a objectiu que les persones invidents puguin orientar-se en el seu passejar.





Les infraccions en matèria de discriminació poden ser multades, segons la gravetat, amb des de 301 fins a 1.000.000 d'euros, segons es recull en el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.





Finalment, Legálitas recorda que els usos per a la instal·lació de terrasses estan sotmesos a normativa municipal, que aniran marcant pautes, drets i obligacions, així com les sancions que corresponguin pel seu incompliment.