Mor ofegada una submarinista a l'quedar atrapada en un vaixell enfonsat a 41 metres de profunditat

Una submarinista va morir en el matí d'ahir dissabte durant una immersió recreativa al quedar atrapada a 41 metres de profunditat a l'interior d'un vaixell enfonsat a la zona exterior de l'Moll Reina Sofia del Port de la Llum i de Las Palmas, en concret en la zona coneguda com 'Els narcòtics'.









Els fets van ocórrer quan un equip recreatiu de submarinistes dirigits per un instructor va realitzar una immersió en un dels derelictes --el 'Soo Yang' - que està ubicat al llit en forma invertida.





D'aquesta manera, el grup va accedir a l'interior de la nau, on va quedar atrapada una de les submarinistes sense que la resta pogués treure-la, segons ha informat la Guàrdia Civil, que afegeix que a l'interior de la nau hi havia estructures metàl·liques tallants, cingles i caps a què la dona es va enredar.





Així, va ser cap a les 11.30 hores d'ahir quan Salvament Marítim va sol·licitar la intervenció del Grup d'Especialistes d'activitats subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil.





EL COS ESTÀ A 41 METRES DE PROFUNDITAT





Després d'anar a la zona, els agents es van submergir a la zona del 'Soo Yang', una immersió a 41 metres de profunditat molt complicada i perillosa a l'haver d'accedir a l'interior de la nau.





No obstant això, van poder localitzar al voltant de les 13.00 hores en una cabina o habitacle el cos de la submarinista morta, tot i que no van poder recuperar donada les dificultats que presentava la maniobra.





Per la seva banda, entre les complicacions que es va trobar el GEAS, hi havia la quantitat de llim que es desprèn a l'interior de les restes, la dificultat d'accés al lloc on es troba el cos i la consegüent falta de visibilitat.





Malgrat aquests problemes, els professionals van intentar recuperar el cos durant tota la tarda del dia d'ahir sense èxit, pel que han reprès les tasques a primera hora d'aquest diumenge, aconseguint treure-la de l'aigua cap a les 11.30 hores d'aquest diumenge.





Finalment, en paral·lel, la Unitat Orgànica de Policia judicial de la Comandància de Las Palmas ha iniciat una investigació a causa de possibles negligències de l'instructor i a diferents deficiències, detectades pel GEAS, en l'equip d'immersió usat pel citat responsable de la immersió referida .