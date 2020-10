A presó per cultivar marihuana a dues cases de Sant Esteve de Sesrovires

El jutge ha ordenat l'ingrés a la presó provisional de dos detinguts per presumptament cultivar plantacions de marihuana en dues cases a Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), que van ser arrestats dimarts al costat d'altres dos homes.









Als quatre se'ls investiga per presumptes delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest diumenge.





La investigació va començar al maig, quan la policia catalana va tenir notícia que en dues cases d'una urbanització de Sant Esteve de Sesrovires llogades legalment hi havia una plantació de marihuana interior.





Les dues plantacions dels immobles estaven presumptament sota el control d'ell mateix grup criminal, especialitzat en l'explotació de marihuana a Catalunya.





Després d'obtenir autorització judicial per registrar les cases, els agents van entrar i van descobrir al seu interior habitacions condicionades per cultivar marihuana i preparar-la per la seva distribució, a més d'unes 1.500 plantes, 40 quilos de marihuana seca i 3.500 euros en efectiu.





Els Mossos van detenir quatre homes d'entre 30 i 54 anys, de nacionalitat albanesa i veïns de Barcelona en l'operació: dos han ingressat a la presó i els altres estan en llibertat amb càrrecs, després de comparèixer davant el Jutjat d'Instrucció número 4 a Martorell ( Barcelona).