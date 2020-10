Mor Francisco Javier Guerrero, un dels principals imputats de el cas ERO

L'exdirector general de Treball i Seguretat Social de la Junta d'Andalusia i un dels principals imputats en la peça política de la causa judicial sobre els expedients de regulació d'ocupació (ERO), Francisco Javier Guerrero, ha mort aquest diumenge.









Així ho ha confirmat el seu advocat, Rafael Ramírez-García del Junco, que ha indicat Francisco Javier Guerrero "va començar a sentir-se malament de matinada" i que "a falta que l'autòpsia confirmi la causa de la seva mort, sembla que ha estat un infart ".





El lletrat ha assegurat que Guerrero "estava bé" i que en els últims mesos presentava una actitud "animada" perquè "semblava que li anaven a començar a sortir millor les coses".





Guerrero va ser condemnat al novembre de 2019 per la Secció Primera de l'Audiència de Sevilla a set anys, onze mesos i un dia de presó i 19 anys, sis mesos i un dia d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació en concurs medial amb un de continuat de malversació, pel procediment específic a través de el qual eren canalitzades les subvencions autonòmiques amb les quals van ser finançats els ERO fraudulents i ajudes directes i suposadament arbitràries a empreses.





Al juny d'aquest any, Guerrero va formalitzar el seu recurs de cassació amb destinació al Tribunal Suprem (TS) al·legant quatre motius, començant per una "infracció de preceptes penals, així com altres normes que haurien de necessàriament ser observades per dictar sentència", ja que la sentència impugnada no té en compte "legislació aplicable" en el cas, com l'ordre ministerial de 1994 que regula la concessió d'ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat social, a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses; o el decret estatal de 2013 sobre normes especials per a la concessió d'ajuts extraordinaris a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses, entre altres regulacions invocades.