La pressió social està matant a les 'celebrities' japoneses: tres s'han suïcidat el 2020

Des de fora, Yuko Takeuchi semblava tenir una vida daurada. Hi havia guanyat tres vegades el premi a la millor actuació del Japó i recentment havia donat a llum el seu segon fill. Una bellesa elegant, va aparèixer en un favorit de taquilla l'any passat i en anuncis d'una de les principals marques de ramen, expliquen al diari Japan Times.









Takeuchi, de 40 anys, va morir a finals del mes passat, aparentment en un suïcidi. Ningú pot saber de veritat què turment pot haver-lo portat a prendre aquesta decisió, però en una societat japonesa que valora el Gaman, la resistència o l'abnegació, molts senten la pressió d'ocultar les seves lluites personals. La càrrega s'agreuja per a les celebritats l'èxit professional depèn de projectar un ideal impecable.





Takeuchi és l'últim d'una successió d'estrelles de cinema i televisió japoneses que s'han tret la vida aquest any. La seva mort es va produir menys de dues setmanes després del suïcidi d'una altra actriu, Sei Ashina, de 36 anys, i dos mesos després que Haruma Miura, de 30 anys, un popular actor de televisió, fora trobat mort a casa seva, deixant una nota de suïcidi.





A principis d'aquest any, Hana Kimura, una lluitadora professional i estrella de "Terrace House", un reality show, es va treure la vida després d'una implacable intimidació en les xarxes socials. A part de Kimura, cap de les altres celebritats que van morir en suïcidis havia mostrat signes públics d'angoixa emocional.





Les seves morts s'han vist reflectides en un augment alarmant de suïcidis entre el públic en general del Japó durant la pandèmia de coronavirus, després d'una dècada de declivi guanyat amb esforç des d'algunes de les taxes més altes del món. Les autoritats van informar un augment de gairebé el 16 per cent en els suïcidis a l'agost en comparació amb l'any anterior, i el nombre va augmentar en un 74 per cent entre les adolescents i dones de 20 i 30 anys.





"Com a societat, sentim que no podem mostrar les nostres debilitats, que hem de contenir totes", diu Yasuyuki Shimizu, director del Centre de Promoció de contramesures contra el Suïcidi del Japó. "No és només que les persones sentin que no poden acudir a un conseller o terapeuta, sinó que molts senten que ni tan sols poden mostrar les seves debilitats a les persones properes".





Les raons de qualsevol suïcidi individual són complexes. I moltes de les tensions que senten els japonesos són universals: ells, com molts altres, senten les despietades demandes de les xarxes socials, on les persones senten que han de conrear una narrativa d'èxit i felicitat eterns.





"Això definitivament pot ser una causa d'una espiral de depressió" si la seva realitat no coincideix amb el retrat curat d'una altra persona, diu Shimizu.





Fins i tot lluny de les xarxes socials, els japonesos tendeixen a projectar un front públic positiu. Hi ha una divisió estricta entre uchi (la llar o dins) i soto (fora), amb les emocions, particularment les desordenades, restringides a l'esfera privada.





Les persones també senten que s'han d'ajustar a les regles i no sobresortir de formes que puguin percebre com una càrrega per als altres.





Durant la pandèmia, aquesta tendència social ha ajudat al país a evitar un augment de casos i morts, perquè el públic va seguir els suggeriments sobre l'ús de màscares, evitar els llocs tancats abarrotats i practicar una bona higiene i distanciament social sense la imposició d'un estricte bloqueig.





"Llavors, en aquest sentit, una qualitat no tan gran va ser un avantatge", diu Toshihiko Matsumoto, director de centre d'addicció a les drogues del Centre Nacional de Neurologia i Psiquiatria de l'Institut de Salut Mental. "No obstant això, això també significa que, en termes de salut mental, la gent no vol buscar ajuda i destacar entre la multitud".





No obstant això, l'ajuda és exactament el que moltes persones han necessitat durant la pandèmia: alguns han perdut la feina o han experimentat canvis dràstics en els seus treballs, mentre que molts altres no han pogut passar temps amb amics o se'ls ha impedit visitar els seus familiars.





Les dones, especialment, s'han vist embolicades en situacions estressants. Durant el període en què les escoles estaven tancades i molts empleats treballaven des de casa, les famílies estaven amuntegades en cases petites.





Mentre que alguns homes que de cop i volta han passat més temps a casa s'han dedicat a les tasques de la llar i a la cura dels nens, altres encara han deixat la major part a les seves esposes.

"Hi ha dones a casa amb marits treballant a casa, i això pot ser molt asfixiant per a les dones", diu Matsumoto.





En la dècada de 1990, després que una recessió econòmica devastadora provoqués centenars de milers d'acomiadaments, els suïcidis al Japó van començar a augmentar dramàticament quan la majoria dels homes de mitjana edat es van treure la vida de la vergonya i l'estrès de la desocupació sobtat .





Ara, les tensions han augmentat en les dones, una proporció cada vegada més gran de les quals fa malabarismes amb el treball i la vida familiar. L'estrès pot traduir-se en més suïcidis entre les dones, diu Junko Kitanaka, antropòloga mèdica de la Universitat de Keio.





Per a les celebritats, les pressions socials normals es poden veure magnificades per les expectatives de milions de fanàtics.





I a diferència dels Estats Units, on les celebritats ara parlen més obertament sobre la recerca d'ajuda psicològica, aquest comportament és en gran mesura tabú al Japó, que ha trigat més a desenvolupar serveis de salut mental, malgrat algunes millores.





"Si vostè és una persona en el centre d'atenció i els mitjans de comunicació descobreixen que està rebent suport de salut mental, això seria perjudicial per a vostè i la seva carrera", diu Tamaki Tsuda, un productor de televisió. "Si surts una vegada per una malaltia mental, aquesta és la imatge que s'adherirà a la teva marca per sempre. I quan això passi, cada vegada rebran menys ofertes de treball ".





La pandèmia ha estat particularment dura per als que treballen en el món de l'espectacle, ja que la producció de pel·lícules i televisió ha estat suspesa o alterada a causa dels protocols de protecció contra virus.





"La gent de la indústria de l'entreteniment va perdre els seus concerts en un instant quan va arribar el coronavirus, així que ha estat un cop extrem", diu Tsuda. "Molts d'aquests actors van rebre horaris en blanc durant els últims mesos per part de les seves companyies de gestió".





En una conferència de premsa el dia després de la mort de Takeuchi, Katsunobu Kato, secretari cap de gabinet del primer ministre Yoshihide Suga, va dir que li preocupava que els informes sobre els suïcidis de celebritats poguessin portar a altres a suïcidar-se.





"Perquè la gent no se senti aïllada amb les seves pròpies preocupacions, hem de treballar junts per construir una societat en la qual puguem donar-nos suport calorosament i els uns dels altres", va dir.





Els experts en suïcidi diuen que desconfien de les promeses vagues de govern. "Diuen que hauríem de crear una societat en què ningú se senti sol", diu Michiko Ueda, professora de ciències polítiques a la Universitat de Waseda a Tòquio que ha investigat el suïcidi. "Però com és típic amb qualsevol pla de govern japonès, no hi ha un pla concret". Ella afegeix: "No podem canviar la societat en un dia".