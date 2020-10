A presó 20 dels 61 detinguts en l'operatiu antidroga al Raval de Barcelona

Un total de 20 dels 61 detinguts en el marcroperatiu contra la venda de droga al Raval de Barcelona d'aquest dimecres han ingressat a la presó després de passar a disposició judicial, han explicat aquest diumenge fonts pròximes a la investigació.









Les detencions es van produir en el marc d'un dispositiu de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana després d'un any d'investigació per desarticular "un consolidat entramat criminal dedicat a el tràfic de drogues format per tres branques de nacionalitat romanesa, pakistanesa i nigeriana que s'havien fet amb el control "de la distribució de droga al barri i alguns municipis de l'àrea metropolitana.





Es van intervenir sis quilos i mig de cocaïna i heroïna, dos quilos d'amfetamines, 350 plantes de marihuana, 71.000 euros en efectiu i 118 mòbils, en uns 40 registres a pisos i locals comercials.