Renfe modifica els horaris de la R2 sud per un esvoranc entre Vilanova i Sitges

Renfe ha modificat aquest diumenge els horaris dels trens de la R2 sud que passen per Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a causa d'un esvoranc a les vies d'aquest tram que els tècnics ja han començat a reparar.













Entre Sitges i Barcelona circularan quatre trens per hora i sentit, mentre que entre Sant Vicenç de Calders (Barcelona), Vilanova i Barcelona hi haurà dos serveis per hora i sentit, informa Renfe en un comunicat aquest diumenge.





A més, la companyia ha contractat un servei d'autobusos per cobrir el trajecte entre Vilanova i Sitges la tarda d'aquest dilluns 12 d'octubre, en previsió d'un augment de la demanda després el pont.





Els tècnics d'Adif treballen en la reparació de la via des de les 15.42 hores d'aquest diumenge, i es preveu que acabin aquest dimarts al matí.





Les línies R13, R14, R15, R16 i R17 circularan en el seu horari habitual, tot i que Renfe ha informat que puntualment pot haver algun retard en els trens que circulen per la via única entre Sitges i Vilanova.