El Covid-19 pot sobreviure a les pantalles dels mòbils i als diners en efectiu durant quatre setmanes

El virus responsable del Covid-19 pot romandre infecciós en les superfícies durant llargs

períodes de temps, ja que els investigadors de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), l'agència científica nacional d'Austràlia, han descobert que pot sobreviure durant fins a 28 dies en superfícies comunes, inclosos bitllets, vidre com el que es troba en les pantalles dels telèfons mòbils i acer inoxidable.









La investigació, realitzada al Centre Australià per a la Preparació de Malalties (ACDP) a Geelong, va trobar que la SARS-CoV-2 va sobreviure més temps a temperatures més baixes i va tendir a sobreviure més temps en superfícies llises o no poroses com vidre, acer inoxidable i vinil. en comparació amb superfícies complexes poroses com el cotó.





L'estudi, publicat en Virology Journal, va mostrar que el virus va sobreviure més temps en bitllets de paper que en bitllets de plàstic.





"Si bé encara no s'ha determinat el paper precís de la transmissió superficial, el grau de contacte superficial i la quantitat de virus necessària per a la infecció, establir quant temps roman viable aquest virus en les superfícies és fonamental per desenvolupar estratègies de mitigació de riscos en àrees d'alt contacte ". va dir una de les autores de l'estudi, Debbie Eagles, sotsdirectora de ACDP.





"El temps que poden sobreviure i seguir sent infecciosos depèn del tipus de virus, la quantitat, la superfície, les condicions ambientals i com es diposita, per exemple, el tacte enfront de les gotes emeses al tossir", va dir el professor Trevor Drew, director de ACDP. "Les proteïnes i greixos en els fluids corporals també poden augmentar significativament els temps de supervivència de virus", assenyala.





El director executiu de CSIRO, Larry Marshall, va dir que la investigació de supervivència de superfícies es basa en altres treballs de Covid-19 de l'agència nacional de ciència, incloses les proves de vacunes, les proves d'aigües residuals, la fabricació i acreditació de equips de

protecció personal i els panells de dades de grans dimensions que donen suport cada estat.





"Establir quant temps el virus roman realment viable en les superfícies ens permet predir i mitigar amb més precisió la seva propagació, i fer un millor treball per protegir la nostra gent", va dir Marshall. "Junts, esperem que aquest conjunt de solucions científiques trenqui les barreres entre nosaltres i canviï l'enfocament per bregar amb punts crítics de virus específics perquè puguem tornar a encarrilar l'economia", va afirmar.





La investigació va consistir en assecar el virus en un moc artificial en diferents superfícies, en concentracions similars a les informades en mostres de pacients infectats i després tornar a aïllar el virus durant un mes.





Es van dur a terme més experiments a 30 i 40 graus Celsius, i els temps de supervivència van disminuir a mesura que augmentava la temperatura.





L'estudi també es va dur a terme a la foscor, per eliminar l'efecte de la llum ultraviolada, ja que les investigacions han demostrat que la llum solar directa pot inactivar ràpidament el virus.





"Els nostres resultats mostren que la SARS-CoV-2 pot romandre infecciós en les superfícies durant llargs períodes de temps, el que reforça la necessitat de bones pràctiques, com rentar-se les mans amb regularitat i netejar les superfícies", va dir Eagles.





"A 20 graus Celsius, que és aproximadament la temperatura ambient, trobem que el virus era extremadament robust, sobrevivint durant 28 dies en superfícies llises com el vidre que es troba en les pantalles dels telèfons mòbils i els bitllets de plàstic", va assenyalar la investigadora.