Els tres tenors i l'últim tongo a Perpinyà

Perpinyà, segueix sent un lloc estratègic a la Catalunya nord, encara que als francesos no els faci cap gràcia. Tant que, en les últimes eleccions, la ultradreta s'ha fet amb el govern de la ciutat. Ciutat estranya, diu més d'un.













En la memòria dels que tenen una certa edat hi ha els viatges a Perpinyà per a a veure les pel·lícules porno que a Espanya estaven prohibides. La més coneguda d'elles, "l'últim tango a París". Després, amb la prohibició dels toros a Catalunya, els aficionats, que n'hi ha, també tenen a Perpinyà com a lloc al que acudir per a presenciar l'espectacle taurí. Tampoc se'ns oblida que aquesta ciutat francesa va servir d'escenari de la trobada de l'etarra Josu Ternera, dinar inclòs, amb Carod-Rovira que formava part de el govern de Maragall i que exercia de president en funcions en aquestes dates.





Puigdemont va triar aquesta ciutat com a santuari independentista, és clar el seu, on s'han produït trobades i una gran manifestació en plena pandèmia que va portar més d'un infectat, encara que alguns mirin a una altra banda i no ho reconeguin.





Divendres passat, amb la presència de Rei Felipe VI a Barcelona, a Puigdemont se li va ocórrer portar a terme una contra programació el mateix dia, a Perpinyà. En el cartell d'oradors estaven Torra, Més i Puigdemont, els tres expresidents, davant de tres faristols amb els logos de la Generalitat ubicats a la Casa de la Generalitat a Perpinyà Poden fer ús d'ells? No recordo que Maragall ni Montilla hagin utilitzat aquesta simbologia institucional per a cap dels seus actes- Encara que clar, aquests són els reis de mambo i s'ho poden permetre. Això sí, tot pagat pels contribuents. "El poder arbitrari és més fàcil d'establir sobre les ruïnes de la llibertat maltractada pel llibertinatge.", Deia George Washington.





La posada en escena dels tres tenors no deixa dubte sobre qui mou els fils: Puigdemont al centre; a la seva dreta Torra; i Més a la seva esquerra, com si fos l'últim mico de el projecte, però que cal que es visualitzi. Els tres tenors, que en privat es porten molt malament, van aprofitar l'ocasió per arengar als seus i signar "la declaració de Perpinyà", de vint i poques línies l'autor es desconeix. No sé si la intenció del trio era emular el tractat de Perpinyà signat en 1473 entre els representants de Lluís XI de França i Joan II d'Aragó que van posar momentàniament fi al conflicte pels comtats de Rosselló i Sardenya, previ pagament de 300.000 ducats al monarca francès.





El primer a parlar, Artur Mas, s'ha preguntat si és normal que a l'Europa de segle XXI tres presidents de la Generalitat hagin estat represaliats i ha qualificat d'"absolutament immoral" que això passi mentre que el Rei emèrit s'ha fugat. Segons Mas, l'Europa dels drets humans és incompatible amb Espanya, un país que es dedica a la repressió. Ho ha dit i s'ha quedat mirant a el cinema tancat on projectaven en el seu dia l'últim tango a París. S'oblida d'explicar que els tres expresidents es troben en aquesta situació per passar-se les lleis per l'entrecuix i com afirma l'escriptor Palazuelo en la seva obra Mai no és tard per morir "el que és il·legal és immoral".





Un Mas que va dir el 2012 que "hem posat rumb a Ítaca" i no només no va arribar, sinó que el seu vaixell es va enfonsar davant d'una tempesta de la qual tenia notícies, però no va voler fer cas. ¿Immoral? Això sembla, També és immoral que l'empresa on treballava el germà de la seva dona, va passar d'estar gairebé en fallida amb una facturació de 5 milions a facturar 322 milions el 2012, precisament. ¿Aquesta és l'Ítaca a la qual alguns van arribar? Tampoc té en compte que van ser els seus amics de la CUP qui ho van vetar per ocupar el càrrec per segona vegada. Deia Ciceró que "servir-se d'un càrrec públic per enriquiment personal resulta no ja immoral, sinó criminal i abominable."





Per la seva banda, Puigdemont segueix en la seva línia de crítica a l'Estat afirmant que el cessament de Torra "és una vergonya" al seu cessament per l'Estat i ha aventurat que altres presidents poden ser víctimes com ell. S'oblida que el responsable gran ha estat ell. I parlant d'immoralitat, hauria cardar-se Puigdemont dels 6.000 euros que cobra la seva dona per un programa a la televisió de la Diputació de Barcelona ...





Torra, el valgut, més del mateix en el seu discurs, tot i que va deixar una incògnita preocupant venint d'ell, quan manifestava que "la mediació ens l'hem de guanyar nosaltres, i per guanyar-hem de fer coses". Es referirà a les manifestacions amb cremes de fotos i banderes, xocs amb els mosts i insults als periodistes? És una bona estratègia per tirar més llenya a el foc ?. Això sí, tot pacíficament com s'ha pogut comprovar. Sense oblidar que cada vegada són menys els manifestants ¿S'hauran adonat de la presa de pèl dels tres tenors? Que per cert, desafinen de valent.





El que han tingut en comú les intervencions dels tres "represaliats" per l'Estat i la injustícia espanyola és seguir donant-li canya a les institucions i demanar un cop més la intervenció d'Europa. No s'acaben d'assabentar que Europa no els fa ni punyeter cas, que considera la democràcia espanyola garant de les llibertats de tota la ciutadania i que el tema que denuncia és un tema intern de país. Les lleis són per complir-les, i més els que tenen responsabilitats de govern. Hi ha un parlament on es poden modificar si no s'està d'acord. A més, el diàleg no vol dir la imposició de les idees d'un sobre els altres. Això és senzillament un monòleg que podria fer bé la esbufegar Albà, o la reinona Rahola. L'actuació dels tres tenors a la Casa de la Generalitat d'aquesta ciutat, es pot qualificar com "l'últim tongo a Perpinyà".