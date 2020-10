La segona onada de coronavirus es juga a les grans ciutats europees

París, Marsella, Aix-en-Provence i Guadalupe (Antilles), Lió, Lille, Grenoble i Saint-Etienne, es troben ja en situació d'"alerta màxima", una clasificción que imposa el tancament de cafès i bars i permet obrir restaurants a condició de respectar un protocol sanitari més estricte: un màxim de sis persones per taula, a el menys un metre entre els grups i obligatorietat d'anotar nom i telèfon dels clients per alertar en cas de contagi.

















L'alerta màxima es declara a França quan la taxa d'incidència acumulada en els últims set dies supera els 250 positius per cada 100.000 habitants entre la població en general.

Només el divendres es van registrar a Franci 20.339 contagis -un rècord de positius, enfront dels prop de 18.000 dels dos dies anteriors, - que van elevar a 691.977 el nombre de casos des de l'inici de l'epidèmia, a la qual se li atribueixen 32.630 morts en aquest país.





MADRID EN ESTAT D'ALARMA





Madrid havia registrat 2.256 casos en 24 hores, unes xifres que situen a aquesta ciutat com una de les capitals europees més afectades. La comunitat autònoma de Madrid té una incidència de la malaltia de 541 casos per 100.000 habitants en 14 dies, el doble que la mitjana espanyola, que és de 258, segons les autoritats sanitàries.





Per aquest motiu, el Govern espanyol va decidir imposar, durant els pròxims quinze dies l'estat d'alarma a la ciutat i en altres vuit municipis de la regió. Això suposa que els habitants de la capital espanyola s'han quedat confinats, sense poder triar un altre destí que la seva pròpia ciutat per passar aquest cap de setmana llarg, ja que dilluns és el festiu del 12 d'octubre a Espanya, una de les dates amb major trànsit de viatgers cap als llocs de costa o segones residències.





El confinament de Madrid ha provocat tensions entre el Govern central i el regional que disputa les dades nacionals i afirma que l'epidèmia a Madrid està remetent i no es justifiquen mesures tan dràstiques.





ALEMANYA TANCA BARS I RESTAURANTS





Berlin va entrar aquest dissabte en una fase inèdita en aquesta pandèmia amb el tancament de facto de la vida nocturna a tota la capital: bars i restaurants han de tancar entre les onze de la nit i les sis del matí. I en particular els seus barris més cèntrics, són de les zones més afectades i han estat els primers a aplicar aquesta setmana mesures de restricció.





Berlín va superar divendres la mesura de l'Robert Koch Institut (RKI), competent en la matèria al país, que suposa que si es donen en una zona més de 50 contagis en 7 dies per 100.000 habitants cal prendre mesures. La capital tenen 52 casos per 100.000 habitants. Frankfurt i Colònia estan així mateix per sobre de la franja dels 50. El mateix passa en altres districtes del "Land" de Renània de Nord-Westfàlia (oest), el més poblat de país, i de Baviera (sud).





Els experts i els polítics alemanys coincideixen que els nuclis urbans són el principal problema, mentre la corba s'apropa a el pic de contagis que registrava Alemanya entre finals de març i principis d'abril: 6.000 diaris. La cancellera alemanya, Angela Merkel, i els alcaldes de les onze principals ciutats alemanyes van reconèixer aquest divendres el repte a què s'enfronten.





"Tots sabem que les ciutats i les àrees urbanes són ara l'escenari on es va a veure si la pandèmia a Alemanya es pot mantenir sota control o si el control descarrila. En aquest punt estem", va advertir Merkel.





MOSCOU OPTA PER FOMENTAR EL TELETREBALL





A Moscou, s'han tancat les escoles i els malalts crònics i majors de 65 anys han estat confinats, segueix sent l'epicentre de la pandèmia amb 4.501 casos i 35 morts a 24 hores, sobre els 13.634 contagis i 149 decessos detectats en tota Rússia. Durant aquesta setmana a la capital russa s'han registrat un 46% més casos que l'anterior i un 12% més d'hospitalitzacions, el que ha obligat a habilitar diversos hospitals de reserva.





L'alcalde de la càpita Rusal, Serguei Sobianin, ha ordenat que a l'almenys el 30% de la plantilla de cada empresa treballi fins al 28 d'octubre a casa i expressat la seva preocupació amb la massificació en el transport públic. A més, més de mig miler de casos es van registrar a la segona ciutat de país, Sant Petersburg, on van morir també 21 malalts.





PRAGA SUMA MÉS CONTAGIS QUE TOTA ÀUSTRIA





A la República Txeca, les autoritats sanitàries van informar dissabte que el nivell d'infeccions de coronavirus va donar un enorme salt en 24 hores, més de 8.600 casos confirmats, amb el que és proporcionalment el país europeu més colpejat per la pandèmia. Divendres hi va haver 8.618 nous casos al país centreeuropeu d'uns 10,7 milions d'habitants. A Praga el nombre de contagis va arribar als 1.386 casos, més que en el conjunt de la veïna Àustria, on es van anunciar 1.235 contagis.





Segons els càlculs de Ràdio Praga, el nivell de contagis a la República Txeca és actualment 14 vegades superior a el del seu principal veí, Alemanya. A partir del dilluns vinent entren en vigor una sèrie de noves restriccions al país, com el tancament de piscines públiques.





LLEI SECA A EDIMBURG I BRUSSEL·LES





La capital de Bèlgica i la seva regió són també l'epicentre de l'actual explosió de casos d'coronavirus en aquest país. La incidència acumulada a Brussel·les és de 502 casos per 100.000 habitants de mitjana en els últims 14 dies.En el conjunt de país se situa en 245,8 casos, un avanç de 77% respecte a la setmana precedent. Des del 8 d'octubre, Brussel·les va tancar bars, cafès i salons de festa per un mes. Els restaurants podran seguir oberts, però els esdeveniments esportius d'aficionats s'hauran de celebrar sense públic i els llocs de culte podran acollir a un màxim de 100 persones.





Brussel·les se situa "al pòdium (de l'coronavirus) de les capitals europees, entre Madrid i París", va declarar aquesta setmana un dels portaveus de l'equip interfederal belga contra el coronavirus, Yves Van Laethem. L'expert va assenyalar que les noves mesures no impliquen haver de "viure com a monjos", sinó aplicar una disciplina sanitària per poder mantenir "una vida social" fins que la situació millori en "l'abril o maig", segons la seva estimació.





L'escalada de nous contagis a Bèlgica coincideix amb l'empitjorament de les dades també en països limítrofs com França, Holanda o Luxemburg. De mitjana, Països Baixos ha registrat la setmana passada uns 4.160 nous casos per dia, molt més que la setmana anterior, quan la mitjana va ser de 2.893 contagis diaris. Amsterdam, l'Haia i Rotterdam encapçalen la llista de llocs amb més contagi.





El tancament dels bars ha sio també l'opció escollida pel Govern d'Escòcia. Des d'aquest divendres i durant dues setmanes, en cinc àrees de centre d'Escòcia, incloses les ciutats de Glasgow i Edimburg, estaran tancats els establiments hostalers -inclosos bars, pubs i restaurants - menys cafeteries que no venguin alcohol. A la resta d'Escòcia, els establiments d'hostaleria han de tancar el servei en el seu interior a les 18.00 i no podran oferir alcohol, tot i que sí podran tenir obertes les terrasses, fins a les 22.00 hores.