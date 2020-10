El Rei celebra la Festa Nacional en un clima de crispació social i política

L'acte de la Diada Nacional d'enguany serà molt senzill, sense desfilada militar i amb distància social i mascareta, però ha congregat als dirigents nacionals i autonòmics i els mimebros d'un Govern de coalició que porten setmanes convivint en un ambient de discrepàncies amb la prefectura de l'Estat.

















El vicepresident segon, Pablo Iglesias, estarà en l'hissat de banderes al costat dels quatre ministres d'aquesta formació que van criticar el comportament de l'Rei després de la decisió de la Moncloa que no acudís a un acte judicial a Barcelona i saludarà el Monarca amb "normalitat institucional ".





En algunes ciutats, com Madrid o Sevilla, han tornat a aparèixer les banderes d'Espanya en parcs com a símbol reivindicatiu de la unitat de país. Vox ha convocat els seus seguidors a manifestar-se pel centre de diverses capitals amb cotxe i sense els permisos de les delegacions de Govern.





Tots els actors polítics estan en tensió. Unides Podem es prepara per afrontar un calvari polític i judicial per l'amenaça d'imputació del seu vicepresident, Pablo Iglesias. Ciutadans pateix, per la seva banda, per intentar obrir un espai centrista fora de les trinxeres. Cs està cada vegada més incòmode amb Ayuso però l'acord de pressupostos amb Sánchez també és complex, davant les picades d'ullet de president a l'independentisme.





Coincidint amb la Festa Nacional, Vox ha creat un nou mitjà digital anomenat "Disenso" amb l'objectiu de "donar una batalla cultural" la fundació que està darrere, està presidida per Abascal.





