El PSOE demanarà a Congrés que condemni la difusió de missatges d'odi a l'adversari

El PSOE portarà aquest dimarts a Ple de Congrés una proposició no de llei que busca que la cambra baixa condemni la difusió de vídeos o missatges d'odi per motius polítics i reafirmi el seu compromís amb la convivència democràtica.





Els socialistes van registrar aquesta iniciativa el juny passat després de la circulació per xarxes socials d'una cinta en la qual es veia un home disparant contra les fotografies de l'p resident Pedro Sánchez, el vicepresident Pablo Iglesias, els ministres Irene Montero i Fernando Grande Marlaska i de l' portaveu parlamentari de Unides Podem, Pablo Echenique.





A el crit de "¡Sentència!", L'home armat escenifica una execució entre les rialles i aplaudiments dels seus acompanyants després de cada tret, una acció "vil" i pròpia de "altres temps", segons el PSOE, que admet preocupar els efectes de aquesta incitació a l'odi, així com la imitació i el contagi.





RAYAN EL DELICTE



"Ens preocupa, sobretot, que la dissensió o el desacord contra qualsevol Govern es manifestin fora dels límits de l'Estat de Dret, de la normalitat i de la convivència, amb una exhibició de violència ratllant en el delicte", subratlla.





El PSOE sosté que vídeos com aquest i altres similars "no poden passar de llarg sense resposta contundent i conjunta" de totes les forces democràtiques i sense un posicionament clar de Parlament. "Avui l'agressió es dirigeix a el Govern de PSOE i de Unides Podem, però demà la diana podria estar en persones de qualsevol altre partit, perquè el fanatisme no entén de colors ni de sigles", postil·len.





Per tot això, el PSOE diu en la seva proposta que el Congrés condemni la difusió de missatges i vídeos en què es desitja o simula la mort d'una persones per motius polítics i que manifesti el seu compromís amb la convivència i rebutgi el fanatisme i el odi.





El debat d'aquesta iniciativa arribarà a al Congrés tan sols uns dies després que els autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR) convoquessin 1 crema de retrats de Felip VI un dia abans de la seva visita a Catalunya i que es difonguessin imatges d'un ninot de el Monarca penjat en un pont d'una carretera de Girona amb una pancarta amb el lema (fora, fora).