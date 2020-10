És Julià Macías la mà que bressola la 'ciberguerrilla' podemita que ataca el jutge que va imputar a Pablo Iglesias?

El seu nom segons Vozpópuli està vinculat a l'empresa Neurona de qui es diu va ser col·laborador Joan Carles Moneder i està sent investigada per la justícia espanyola després d'un demolidor informe del Tribunal de Comptes.





















Fonts consultades pel diari afirmen que és un dels homes de confiança de Juanma Del Olmo i sembla ser que com l'arquitecte que planifica les accions dels 'bots' del partit morat a Internet.





"Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra" i amb aquest lema del 15-M Podem sembla haver decidit elevar aquesta "guerra" a una "guerrilla digital" a les xarxes socials amb campanyes que generen polèmica o l'última de les quals sembla haver denunciat el jutge Manuel García-Castejón, vinculat o encoratjat, segons revelen fonts del propi Podem, per la feina d'un equip dirigit per una figura clau però poc coneguda a nivell públic: Julián Macías Tovar. Serà cert ?.





Podem és natiu del món digital i la formació de "guerrilles digitals" daten dels seus inicis. De fet la pròpia Irene Montero va arribar a reunir-se amb aquest equip fa anys i se sent com peix a l'aigua entre "influencers" com ha demostrat des del Ministeri d'Igualtat.





















Macías diuen fonts podemitas portaria almenys dos anys a el comandament de la ciber guerrilla a Facebook, Instagram i twitter. Va treballar per al partit a Extremadura i es va reciclar amb èxit en l'equip de xarxes. Va començar la seva travessia després de la purga dels errejonistes a Vista Alegre II i formava part dels anomenats pablistas que es van trasladar a Madrid. "Ell i altres han creat tota l'estructura de bots en xarxes" que són només "quatre o cinc persones" de la màxima confiança del nucli dur de Podem i incorporades a l'estructura d'Organització altre temps en mans de Pablo Echenique i ara digirida per Alberto Rodríguez, i els que van ser artífexs i són acusats "internament en el partit morat" de portar a terme "tupinades ad hoc" a les primàries internes que van renovar en novembre de 2018 els cercles podemitas i les llistes a les europees. Serà veritat ?.

















Macías destaca sobretot com a arquitecte a les xarxes socials i és l'autor d'informes per a Amèrica Llatina i forma part de l'cercle de Juan Carlos Monedero. De la guerrilla que tem el exadvocat de Podem José Manuel Calvente i que ha denunciat públicament .





















Macías va col·laborar amb els experts mexicans que van arribar a Espanya en l'anterior campanya, els experts de Podem compartir taula amb els de Neurona, amb equips mixtes, que en la part de el partit coordinava, sembla ser, Julián Macías ".





Calvente va denunciar públicament els atacs rebuts en xarxes després de la seva denúncia, tant com ho ha fet el jutge García-Castelló, que va instruir la peça de el cas Dina i que aquesta setmana ha enviat un escrit a l'Tribunal Suprem perquè s'imputen a Iglesias, també ha denunciat estar patint "persecució" , amb l'objectiu, segons ell, d ' "intimidar i condicionar".









La Guàrdia Civil investiga i se centra en frases com "parlar d'agredir un cabró de jutge García Castelló per les seves ideologies de el PP és la millor solució" o insults com "gent bastarda", "fill de puta" i "fill d'un puto franquista "cap al jutge.





Després de l'obertura d'una investigació per part de la Guàrdia Civil, Macías va argumentar en xarxes socials que els missatges amb insults pertanyen suposadament a "comptes d'extrema dreta".

















Els missatges que difon el partit no conviden directament a realitzar campanyes de "persecució", expliquen en Podem. La clau és l'efecte dòmino que es genera després de llançar una determinada consigna: "No són brossa automàtics, darrere hi ha gent real manejant diversos comptes, i tot el porta Macías", reconeix un dirigent de el partit morat, una mica escèptic sobre els efectes d'algunes d'aquestes campanyes.





Les campanyes en xarxes de Podem es gestionen, a través de xats públics oberts o semioberts coneguts com Guerrilla i actius en diferents plataformes (Telegram i WhatsApp). En aquests xats es difonen vídeos i guies per viralitzar determinats continguts. El partit és capaç de mobilitzar "centenars o milers" d'activistes.

















Alguns d'ells treballen com "ciberactivistes". Macías és un d'ells. És la persona que dirigeix gran part de el flux de missatges i ho fa "sempre d'acord amb la direcció", asseguren en Podem. És a dir, que Macias obeeix ordres i les reparteix.





QUI ÉS JULIÁN MACÍAS?





Julián Macías natural de Càceres i nascut el 1977 és el responsable de xarxes socials de Podem com s'afirmava en una entrevista a Cuarto Poder a l'abril d'aquest 2020 . S'hi afirmava que "Macías, des del seu compte personal de Twitter, llança fils explicatius sobre el comportament de bots i determinats comptes a la xarxa social, en un moment en què els bots s'han convertit en una eina política de primer grau per a la difusió de rumors i per generar estats d'ànim en grans sectors de l'opinió pública "





















I posava un exemple "un líder polític de molta rellevància social escriu un missatge a Twitter. A l'instant, milers de perfils responen. De tots aquests perfils, un percentatge seran brossa. Els missatges que escriuen els comptes gestionades per una persona mostren l'opinió davant el que el líder polític ha expressat. els bots estan preconfigurats per respondre. Si el bot ho programa algú afí al líder polític, els missatges seran favorables i ajudarà a reproduir i difondre el missatge per donar-lo a conèixer el màxim possible. Si és rival, utilitzarà les desqualificacions perquè el missatge quedi enterrat entre tant de soroll a la xarxa social. Són robots ".





I prosseguia Macías en la seva explicació "aquests comptes poden ser noves, creades normalment per l'empresa que es contracta, però també poden ser comptes antigues, comprades o cedides. Al seu torn, pot ser un compte que només faci accions automatitzades, o mixta, en alguns casos la part humanitzada pot ser portada per una persona que gestioni desenes de comptes manualment ". Que com tothom sap és el que passa en Podem, una legió de "ciber activistes" manejant més d'un compte a favor de la consigna de Macías.





Macías carrega contra el món periodístic com ho fan constantment els seus líders morats però afirma sense despeninarse que "sembla que mentir o no ser un bon periodista es premiï amb ascensos i assistència a tertúlies. La dada que més m'escandalitza és que OK Diario és el mitjà que més periodistes i col·laboradors aporta a les tertúlies polítiques de totes les televisions. Això xoca, quan és el mitjà de comunicació més mal valorat de país ". En aquest exemple posa a la diana a OK Diario però és la mateixa tècnica emprada amb altres mitjans, però no diu res la creació d'un mitjà autoprapgandistico dirigit per l'ex assistent de Pablo Iglesias, Dina, que dóna més titulars a la resta que mitjans que els que ella mateixa és capaç de generar.





