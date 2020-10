VÍDEO: 800 persones en cotxe i amb banderes espanyoles ocupen el centre de Barcelona aquest octubre 12

Unes 800 persones han acudit aquest dilluns a l'migdia amb banderes d'Espanya davant el monument a Colom a Barcelona, amb motiu de la Diada Nacional de l'12 d'octubre.









Vox ha convocat una acció en aquest punt, on l'entitat Somatemps havia organitzat també una ofrena floral a la qual s'havien sumat altres col·lectius, com Catalunya Suma per Espanya.

























Els manifestants en els seus cotxes feia Colom @catalunyapress





Els concentrats han corejat consignes com 'Visca Espanya', i amb banderes d'Espanya i de la Creu de Borgonya.





L'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé i el diputat de Barcelona per Vox al Congrés Ignacio Garriga han assistit a la concentració, que ha ocupat la rotonda on s'ubica el monument i una part dels carrers propers.





Diversos furgons dels Mossos d'Esquadra i cotxes de la Guàrdia Urbana han estat en el lloc de l'acte i han controlat la mobilitat dels vehicles que circulaven per la calçada que envolta el monument a Colom.





Els concentrats portaven mascaretes per evitar contagis de coronavirus.