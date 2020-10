VÍDEO: Descobreix com és caminar sota un oceà gelat

El fotògraf Iuriu Belegurschi va descobrir fa unes setmanes, una nova cova de gel sota una glacera, a Islàndia.

















Belegurschi és el fundador de Iceland Photo Tours , i organitza tallers de fotografia grupal a la Terra de l'Foc i el Gel. Ell creu que "Islàndia és un lloc tan increïble. Hi ha tant per fotografiar, des cascades fins a muntanyes i glaceres envellits. És emocionant viure en un lloc que ofereix tant per a la fotografia de paisatges. No importa quant he explorat, encara hi ha molt més per trobar i capturar en fotografies ".









Com fotògraf té una imatge favorita "la millor que he pres a Islàndia va ser durant una erupció volcànica en el camp de lava d'Holuhraun, a nord-est de la caldera Bárdarbunga. Això va ocórrer en 2014 i quan vaig saber que havia de passar, vaig pujar immediatament a helicòpter per fotografiar-des del cel. la sensació de volar sobre la Terra quan esclata sota de tu és absolutament estimulant. és difícil concentrar-se i disparar ".





A més d'un lloc favorit a Islàndia que per a ell "són les Terres Altes, ja que estan fora dels camins trillats i molt menys explorades. Cada vegada que vaig a les Highlands, trobo alguna cosa nova. Sembla un altre món. Hi ha molt per fotografiar, des vastes planes de sorra volcànica fins cascades, muntanyes i activitat geotèrmica. Podria passar dies allà fora i encara no esgotar les meves composicions ".





I pel fet que el "paisatge sempre està canviant a Islàndia. Cada any es troben noves coves de gel i els rius glaceres canvien contínuament la seva direcció de flux. Això només vol dir que no importa la freqüència amb què hagis fotografiat un lloc determinat, sempre hi ha una nova composició per trobar el proper any. Sempre val la pena tornar a visitar llocs per fotografiar-de nou, ja que es poden veure completament diferents ".





D'una de les seves últimes exploracions neix aquest vídeo d'un oceà gelat.