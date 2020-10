Coneix més detalls del còctel d'anticossos que va usar Trump per baixar la seva càrrega viral del coronavirus un 99%

George Yancopoulos, el cofundador, president i cap científic de Regeneron Pharmaceuticals, va assegurar que el còctel d'anticossos monoclonals utilitzat per tractar el president estadunidense Donald Trump pel coronavirus "pot reduir el nivell de càrrega viral en un 99%" i generar una immunitat contra el Covid-19 que dura "diversos mesos".

















En declaracions al mitjà grec Ekathimerini el científic va afirmar "t ots en Regeneron estan treballant sense descans les vint hores del dia per a combatre aquesta pandèmia. No descansarem fins que ho aconseguim ". En l'entrevista, Yancopoulos va donar a més nous detalls sobre el tractament de Donald Trump, a qui va qualificar de "Candidat ideal" per a la cura experimental.

El científic ha explicat que el còctel d'anticossos monoclonals REGN-COV2 va demostrar ser "particularment efectiu" en pacients que cursen les primeres etapes de Covid-19, tenen una càrrega viral alta, mostren símptomes lleus a moderats i el cos encara no va produir anticossos, una cosa que és "absolutament essencial".





Però clarar que el tractament "no es recomana per a persones que tenen un alt risc d'efectes secundaris de la malaltia a causa de l'edat o problemes de salut subjacents". om Trump complia amb totes aquestes condicions, Yancopoulos va dir que després de "extenses discussions amb el seu equip mèdic vam decidir seguir endavant perquè era el candidat ideal".





"La Casa Blanca es va posar en contacte amb nosaltres l'1 d'octubre, només dos dies després d'haver anunciat els resultats dels assajos clínics", va explicar. "Vam posar en marxa el procés i vam poder obtenir l'autorització d'emergència de l'Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units per administrar el còctel".





Si el còctel "s'administra en el moment adequat, pot reduir el nivell de càrrega viral en un 99%. La protecció que proporciona també dura diversos mesos ". Trump va prometre que el tractament serà gratuït per als nord-americans. En aquest sentit, el científic va revelar que la capacitat de producció en aquest moment és de "gairebé 100.000 dosis a el mes" i que a partir de gener treballaran amb l'empresa farmacèutica Roche i per "administrar 250.000 dosis a l'mes o més".





Regeneron va signar un acord amb el govern d'Estats Units per subministrar 300.000 dosis per a finals de 2020. "El còctel s'administra de forma gratuïta i estic segur que es distribuirà de forma justa i adequada als pacients que més ho necessitin", va dir.

Yancopoulos explicar per què el tractament amb anticossos no serà suficient per si sol per derrotar el coronavirus, sinó per contra també es requerirà una vacuna.