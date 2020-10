La situació del Covid-19 a Espanya preocupa el diari més influent de Suïssa

En un article d'opinió a Neue Zürcher Zeitung , un prestigiós economista afirma que la situació política d'Espanya "és massa inestable".





















Així si la setmana passada, The Economist assenyalava a la "verinosa classe política" com la culpable de la situació econòmica i sanitària de Madrid ara des d'un diari suís s'afirma que "una ajuda financera ràpida i massiva de la UE per una Espanya plena de coronavirus no seria responsable ", pel que creu que" és possible que es necessiti a el Banc Mundial o a l'FMI per identificar projectes significatius que mereixin finançament ".





En aquest sentit, Sell ha recordat que es parla de 'estat fallit' a Espanya quan "cap dels tres poders d'un Estat constitucional democràtic segueix complint el que la Constitució i el poble esperen d'ells".