El CERMI reclamarà per tercera vegada un copagament més just per als dependents

Va ser en 2015 quan l'organització va aconseguir unes 740.000 firmes per presentar a la Cambra baixa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en què reclamen que la capacitat econòmica de la persona beneficiària, el patrimoni, l'edat o el moment vital d'aparició de la situació de dependència es tingui en compte per a la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques.













També vol deixar exempts de copagament a aquells beneficiaris la capacitat econòmica personal no superi en 2,5 vegades l' Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), és a dir, 1.331 euros a l'mes; que la participació en el cost dels serveis superi el 60 per cent, i que es garanteixi a l'almenys una quantitat mínima per a despeses personals no inferior a el de el 40 per cent de l'IPREM corresponent, és a dir, de la seva capacitat econòmica.





Amb aquesta mesura volen evitar que persones dependents siguin expulsades de sistema per no poder afrontar aquest copagament que, segons ha indicat el president de l' CERMI , Luis Cayo Pérez Bueno, en algunes comunitats autònomes és "elevadíssim" per a les rendes i pensions d'aquest col·lectiu.





En declaracions a Europa Press, Pérez Bueno ha explicat que en alguns casos aquest copagament està sent "un element dissuasori" per a les persones dependents, quan el servei "es proclama com un dret".





UN SISTEMA EN PITJOR SITUACIÓ QUE EN 2015

Amb una normativa estatal en aquest sentit, assenyala, les comunitats autònomes podran després "millorar" aquesta mesura, o fins i tot "declarar la gratuïtat", però no podran "sortir-se" d'unes "línies bàsiques" que ha de complir tot el territori nacional.





Pérez Bueno ha destacat la importància d'aquesta mesura que, si ja ho era en 2015, ara és més perquè, segons ha indicat, el sistema està "pitjor" que llavors.





CERMI va impulsar aquesta ILP fa cinc anys i la va presentar al Congrés on va aconseguir ser presa en consideració en el Ple. "La inestabilitat política i la dissolució de les càmeres ha impedit que es tramiti", ha lamentat el president de l'organització, que ha assenyalat que és "la tercera vegada" que defendrà aquest text davant el Parlament.





"En cinc anys, el Parlament no ha atès ni tramitat aquesta demanda, absolutament massiva de ciutadans espanyols, que veuen amb decepció que una demanda que es fa a través de l'mecanisme constitucional que té la ciutadania no té resposta", ha criticat Pérez Bueno.





"FRUSTRACIÓ" I "ESTAFA"

"No deixa de suposar un sentiment de frustració i estafa cap als que confien en aquest mecanisme de participació política", ha afegit. Aquest serà el retret que Pérez Bueno farà als diputats de la Comissió de Sanitat i Consum, durant la seva compareixença de dimarts, segons ha explicat.





Després escoltar-lo, els grups presents en l'òrgan han de fixar la posició per quan el text passi a seu debat en el Ple de Congrés i es voti la presa en consideració. Si aconsegueix un suport majoritari, començaria, per tercera vegada, la seva tramitació a la Cambra baixa.