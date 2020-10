Localitzen a un dels capos de la camorra italiana a Barcelona

Un dels membres de l'organització criminal italiana "Ndrangheta", màfia localitzada a la regió de Calàbria ha estat detingut a Barcelona per agents de la Policia Nacional.





















Els motius pels quals s'havia emès una ordre europea de detenció i entrega es remunten a 2016 quan el detingut, formant part de la 'Ndrangheta, es dedicava a extorsionar les víctimes mitjançant amenaces i violència, per cobrar un interès de l'10% mensual a persones a les que l'organització havia prestat prèviament una suma de diners que solia oscil·lar entre 40.000 i 50.000 euros.









La Policia Nacional en un comunicat, ha informat que el fugat comptava amb cobertura de la 'Ndrangheta a l'ésser un important membre dins la seva estructura ja que ocupava el càrrec de' Vangelo ', figura destacada dins de l'organització calabresa que desenvolupa principalment la seva activitat criminal mitjançant el tràfic de drogues i armes.





La investigació va començar al mes d'octubre de l'any 2018, després que els agents especialitzats en la localització de fugitius de la Policia Nacional van tenir coneixement, gràcies a la col·laboració amb les autoritats d'Itàlia, que un ciutadà italià reclamat per aquest país per delictes de pertinença a organització criminal, extorsió i tràfic d'estupefaents podria ocultar-se en la província de Màlaga.





Després de diferents indagacions, els agents van constatar que el fugitiu, que disposava d'una gran cobertura hauria fugit de Màlaga a Barcelona.









Després de dos anys d'investigació, els agents van tenir coneixement que el pròfug podria intentar sortir en vaixell des de Barcelona amb destinació Brasil i que un camió podria portar documentació falsa per a ell, així com una gran quantitat de diners en efectiu.





El fugitiu va ser localitzat i detingut finalment en un barri de Barcelona i es va comprovar que portava un document d'identitat italià fals, de manera que també se li imputa un presumpte delicte de falsedat documental.





A LA CAMORRA LI AGRADA BARCELONA (LA COSA NOSTRA)





Gràcies a una trucada telefònica de el cap de l'anomenada Camorra Napolitana a el mòbil de l'periodista Roberto Saviano, autor de el llibre Gomorra, va donar l'oportunitat a la policia italiana per conèixer el parador, després de 16 anys de recerca, d'un dels mafiosos més sanguinaris i despietats que s'hagi conegut de la Camorra italiana.





Zagaria de 53 anys, era potser l'home mes buscat d'Itàlia, cap de clan dels Casalesi - per la ciutat en on surgieron- una màfia que opera també a Espanya (Girona, Barcelona, Llevant i Andalusia), Portugal i França. Ho cridaven el Rei de el ciment mafiós i els que el coneixen, diuen que és un home sense escrúpols, sense por i sense penediments. Per això, mai, cap dels membres de clan "cantar" ni es va penedir, el que va fer més difícil la seva cerca.

















El 2008 Michele Zagaria (es pronuncia mikele) va ser condemnat en absència a cadena perpètua, acusat de diversos crims, possessió d'armes, tràfic de drogues, extorsió i pertinença a la màfia. Els seus dominis abastaven sis regions d'Itàlia, la principal la zona de Bolonya.





Astut, intel·ligent i sagaç, tenia altres peculiaritats que li diferenciaven de la resta dels mafiosos de la Camorra. Era el més semblant a l'Padrí, don Vito Corleone, el personatge de Mario Puzo, en el seu estil i la seva mentalitat, ja que va créixer en els 80 en el clan dels Casalesi, guiat per Antonio Bardellino .Bardellino, que va ser el primer cap de la Camorra a afiliar-se a la màfia siciliana, es va imposar per la seva crueltat en tota la regió.





Després, va assumir el poder Francesco Schiavone, anomenat Sandokan, que a l'ésser empresonat en 1998 va delegar el comandament en Zagaria.





La camorra equival al que és la màfia siciliana i potser el terme prové de l'espanyol gamurri, que era com es deia als bandolers i malfactors que habitaven les muntanyes d'Espanya i que van arribar a Itàlia cap a l'any 1300. Des del seu naixement, els camorristi es van relacionar amb el contraban, el xantatge, el suborn, el robatori i assassinats. Van saquejar i aterroritzar a Itàlia durant molts anys i després de segles d'evolució, van saltar a llum pública en 1830.





Van ajudar a les forces nacionalistes de Giuseppe Gribaldi a expulsar els borbons. Entrat el segle XX eren gairebé els amos de Nàpols. Res es feia sense el seu consentiment. Però després de diverses persecucions i l'arrest dels dirigents van ser gairebé que esborrats en 1922 pel govern de Benito Mussolini. Des de llavors han sorgit altres bandes que segueixen operant com clans.





A dia d'avui la màfia napolitana opera en diversos països des dels Estats Units fins a Amèrica Llatina i per descomptat, Europa i Àsia.





En els últims 25 anys, la camorra ha assassinat a unes quatre mil persones a Itàlia, entre membres de les bandes rivals, comerciants, polítics, policies i inmigrantes.La camorra té tentacles en les apostes, també a la prostitució, el tràfic de persones i el narcotràfic.





Diferent a les altres màfies, a Nàpols cada clan té un tros de el pastís i treballa pel seu costat, sense retre comptes als altres. Zagaria, cap d'un dels clans de la camorra, considerat el més perillós: el dels Casalesi, dirigia una estructura piramidal i tancada, amb fèrries regles i molta ajuda dels polítics italians. Alguns recorden que en ocasions esnifava cocaïna. Era un llop solitari, reservat i molt desconegut. No tenia família, mai el van conèixer dones, ni germans ni fills. Ell mateix va voler portar aquesta vida, perquè d'aquesta forma assegurava seguir viu.





Manava a matar, no matava i es va infiltrar en totes les àrees de desenvolupament d'Itàlia, des de les construccions de cases, apartaments, fins a les obres públiques, els trens d'alta velocitat, la gestió de les escombraries, en fi, en tot el que el seu enorme poder permetés ficar-se, incloent la venda i distribució de drogues.





La camorra inverteix a Espanya en diversos negocis com la construcció i renta quantitats immenses de diners obtingudes de el tràfic de drogues .Dos dies abans d'aquestes declaracions la Guàrdia Civil espanyola havia detingut a Barcelona un dels capos d'aquesta organització mafiosa nascuda al segle XIV a Nàpols, Salvatore Zazo, líder d'el clan dels Mazzarella.





Des del local on va ser confiscat Zazo, al carrer Sardenya de Barcelona, el mafiós dirigia la importació de grans quantitats de cocaïna des de Colòmbia que tenien com a destí final Nàpols. Segons el General Maruccia, encara que els dos grups mafiosos portaven anys de contactes, només a Espanya es van signar els acords definitius per treballar junts.





L'autor de Gomorra, diu que la màfia italiana crida a la costa mediterrània espanyola, la Costa Nostra, no només perquè li proporciona un bon amagatall no gaire lluny d'Itàlia, sinó perquè a més, els guanys els han invertit en enormes construccions d'hotels a Tenefife i la Costa Brava espanyola.