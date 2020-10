Recorren l'absolució d'un membre de la CUP que va animar a escopir als militars

L'associació Unió de Militars de Tropa (UMT) ha interposat un recurs d'apel·lació davant el Jutjat d'Instrucció Nº 2 de Vic en el qual es demana que es qualifiqui com a delicte d'odi un tuit fet públic pel regidor de la CUP a Vic Joan Coma i Roura en el qual demanava que es tossís a la cara dels militars en plena pandèmia.





El jutjat va decidir que no existien indicis suficients que acreditessin que les frases del regidor incitessin l'odi, pel que va decidir arxivar la causa.





El regidor va escriure en el seu perfil de Twitter el passat 19 de maig, en plena pandèmia, que "si veiem a l’exercit abraçem-los fort, tot tossint-los a la cara. Igual així se’n van i no tomen més". Els militars havien acudit a algunes ciutats i pobles de Catalunya per col·laborar en les tasques de desinfecció de determinades zones infectades.





Després de veure la repercussió a les xarxes, el regidor va optar per tancar el seu compte de Twitter, encara que posteriorment la va reobrir.





Des de la UMT es considera que aquest escrit incita a l'odi i és ofensiu per als militars, sobretot en el context actual. En el seu recurs, l'advocat dels demandants considera que per a un independentista un militar és un 'estranger' fàcil d'identificar i enemic de tot el que ell busca, de manera que el tuit no poden emmarcar-se en una simple broma sinó en un delicte de odi ja que, del contrari "ens trobem amb un supòsit en el que sí que es protegeix pel legislador com un grup determinat objecte de protecció a l'Exèrcit: el tipus penal d'injúries i amenaces a l'Exèrcit, d'acord amb l'article 504.2 de el Codi Penal ".