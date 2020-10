La Generalitat es prepara per afrontar un fort rebrot de coronavirus a Catalunya

Pere Aragonès, president en funcions es va dirigir aquest dilluns als catalans per demanar-los "ara toca un esforç suplementari i incrementar el compromís de tots per sacrificar l'activitat social".

























El risc de rebrot ha pujat aquest mateix dimarts a 27 punts en un sol dia a Catalunya i se situa en 338. La xifra de morts total se situa en 13.513, 14 acumulats més que els registrats el dilluns: 8.222 en hospital o centre sociosanitari, 4.193 en residència, 846 en domicili i 252 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats són 984, fet que suposa un augment de 40 respecte a l'últim recompte. Un total de 172 pacients es troben ingressats a la unitat de cures intensives (UCI), sis més que en el balanç anterior. La taxa de el risc de rebrot ha pujat: el dilluns arribava a un nivell de 311,00 i, 24 hores després, està en 338,49, mentre que la velocitat de reproducció de la malaltia (rt) s'ha situat en 1,33.





A la comarca de Barcelonès s'han comptabilitzat 68.552 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 5.577 morts, mentre que actualment hi ha 279 pacients ingressats --52 d'ells en la UCI--; el risc de rebrot és de 390,86.





El Govern xifra l'augment de casos que s'espera per a la setmana que ve en un 30% més, segons ha informat en la reunió amb patronal i sindicats. L'extensió multiplicada de virus es reflecteix en les xifres de tots els països de l'entorn, però a Catalunya en concret van començar un ascens fa setmana i mitja i des de dijous passat es veu molt superior a l'esperada. Res dels 7.000 casos nous habituals cada setmana que hi ha hagut durant els dos últims mesos: Ara són 11.000. Estem en escalada i les mesures que hi havia fins ara no són suficients. Per això al Vallès Occidental s'han incrementat les restriccions i col·loquen a Terrassa o Sabadell com Barcelona i àrea metropolitana, Girona o Salt.





LES MESURES HAURAN DE SER MÉS RESTRICTIVES DAVANT L'AUGMENT DE CASOS





Així si diumenge el responsable de Salut Pública, Josep Maria Argimon, feia pública la petició de tornar a el teletreball a tot aquell que pogués i passar a les classes telemàtiques a les universitats, aquest dilluns la voluntarietat s'estenia als sopars d'amics, a els àpats familiars o de treball, a les escapades de cap de setmana, a el cafè amb els altres pares a l'deixar els nens a l'escola ...





La mascareta, el gel i la distància s'han relaxat i no resulten suficients per frenar la crescuda.





El virus multiplica la seva expansió i "el percentatge de casos nous que arriba a urgències va creixent i amb ells proporcionalment també els ingressos als hospitals i els casos crítics", ha apuntat la consellera Alba Vergés en la seva última compareixença davant els mitjans.





"No hem deixat d'incrementar els esforços en proves de detecció, en cribratges, tenim l'atenció primària bolcada en l'epidèmia sense poder seguir tot just l'atenció a la resta de patologies, els laboratoris han multiplicat la seva feina per funcionar 24 hores i fer fins a 140.000 proves cada setmana, a una de cada 50 persones; seguim amb millores d'hospitalització, també ho farem amb l'atenció a crítics ... ", va enumerar Vergés.









Alba Vergés: "Ara és el moment de la complicitat dels 7,5 milions de ciutadans"





LA PRINCIPAL MESURA ÉS LA RESPONSABILITAT CIUTADANA





A més de complicitat, hi haurà mesures concretes que s'estan estudiant des que divendres es va constatar l'ascens vertical. "Cal preparar i estudiar l'impacte en molts àmbits, no només el sanitari i científic", es va excusar Pere Aragonès, que va assegurar que es treballa en aquesta negociació.





Les noves mesures aniran dirigides a reduir tot el possible la mobilitat, sense confinar. I la interacció social. I lògicament s'assemblaran a les que estan adoptant els països veïns en el que també s'ha disparat el virus. Seras mesures contundents i breus per guanyar efectivitat, per no augmentar el cansament preventiu que porta a la relaxació.





Les propostes que es discuteixen pretenen que la segona onada no agafi tan amunt que no hi hagi com mantenir l'activitat laboral i escolar el més oberta possible. La crida a favor de el teletreball busca ser un pacte amb les empreses, no una obligació Les mesures les prendran dijous perquè es publiquin al DOGC el divendres.