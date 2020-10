Arrimadas demana a Iceta que negociï una llista que inclogui el PSC, PP i Cs a Catalunya

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha instat aquest dimarts a el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, a seure a negociar amb Ciutadans i PP una llista unitària de cara a les eleccions catalanes, assegurant que els votants 'constitucionalistes' "no tenen les reticències "que mostra el líder socialista.





















"M'agradaria que el PSC s'assegués a la taula i comencés a fer propostes. Seria un primer pas per veure que tenen intenció de seure, però no hi ha hagut ni això", ha assenyalat Arrimadas en una trobada en línia al costat de l'candidat de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, amb corresponsals de mitjans espanyols a Brussel·les.





Tot i que ha admès que el PSC segueix lluny de donar suport a aquesta via, Arrimadas ha insistit que el seu partit "no llença la tovallola" per pactar una la llista conjunta. Amb aquesta fórmula Ciutadans defensa que guanyarien als partits independentistes i podrien formar un govern "constitucionalista" a Catalunya.





Segons els dirigents 'taronges', els votants catalans veuen amb optimisme aquesta via i els partits han d'escoltar aquesta demanda. "Als votants els agradaria. No tenen aquestes reticències que tenen alguns líders polítics. La societat ho rebria amb alleujament i amb alegria", ha assegurat Carrizosa.





En aquesta mateixa línia, Arrimadas ha posat més pressió sobre Iceta a l'afirmar que el votant socialista "majoritàriament estaria d'acord en un govern constitucionalista". Per això, ha reiterat que si el PSC vol que la Generalitat estigui gestionada per 'constitucionalistes', ha de obrir-se a un mecanisme "transversal" que ho permeti.





"No té sentit que Iceta digui que vol un govern constitucionalista si diu que 'no' a l'mecanisme que ens permet no perdre ni un vot. No serà que vol un altre tripartit amb ERC?", Ha qüestionat.





ÉS "L'ÚNICA MANERA" DE NO PERDRE VOTS



La formació 'taronja' considera que, davant la situació d'emergència per la pandèmia de coronavirus, les prioritats han de ser "clares", de manera que al·lega que seria "fàcil" trobar un programa comú entre Ciutadans, PSC i PP. "Si no aconseguim una llista unitària ara, no sé quan ho faríem. I m'encantaria que fos més enllà dels tres partits, amb altres plataformes", ha tancat Arrimadas





A l'ésser preguntada si aquesta oferta respon a un tacticisme electoral, ha assegurat que aquesta proposta la fa "de cor" perquè el seu partit la veu com "l'única manera" de treure a la gent a votar i no perdre ni un sol vot. "Catalunya no és una estratègia, és la nostra casa i volem que acabi el nacionalisme", h a assegurat.





A més, Arrimadas pensa que no cal buscar "contrapartides" en la política nacional perquè els tres partits sumin forces a Catalunya. "Cal deixar els interessos de partit a un costat. Podem ser molt útils si anem junts, perquè segur que guanyaríem i molt probablement governem", ha assenyalat, deslligant aquest moviment d'un possible pacte amb el PSOE a nivell nacional.