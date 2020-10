L'Hospital Universitari Dexeus amplia el servei d'urgències oftalmològiques a caps de setmana i festius

Davant d'una urgència oftalmològica el pacient ha d'acudir a un servei oftalmològic que compti amb els professionals, tant mèdics com optometristes, adequats per a atendre qualsevol contingència oftalmològica que pugui presentar el pacient. El servei d'oftalmologia es troba en un entorn hospitalari i el seu servei d'urgències oftalmològiques hospitalàries està ubicat dins de l'Hospital Universitari Dexeus on compten amb l'avantatge de disposar del suport de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques pròpies d'un hospital per atendre, de la manera més complet, qualsevol emergència que necessiti ser atesa.













El servei d'urgències en caps de setmana i festius (a més del servei ja existent dels dies entre setmana) neix amb l'objectiu de donar resposta a aquells pacients que puguin tenir un problema ocular durant aquests dies. Des de la unitat d'oftalmologia busquen atendre totes aquelles persones que presentin una urgència oftalmològica a causa d'un problema ocular urgent. Aquest servei compta amb les següents característiques: la capacitat d'explicar un oftalmòleg presencialment, la possibilitat de realitzar un diagnòstic complet amb tota la tecnologia de què disposa el departament i l'avantatge d'accedir al centre sense esperes gràcies a l'accés directe des del carrer.





Entre les diferents afeccions oculars, els metges especialistes recomanen que s'acudeixi a aquest tipus d'urgències quan es presentin les situacions següents: pèrdua brusca de visió, veure espurnes de llum, traumatisme o cop fort a l'ull, sensació de cos estrany a l'ull , tenir l'ull vermell, visió doble, tenir inflamació ocular, visió borrosa, llagrimeig constant, patir dolor ocular, mussol o hemorràgia ocular. D'aquesta manera es podrà fer un diagnòstic en el moment per poder posar-li solució com més aviat possible.





El servei d'urgències es posarà en marxa a partir de dissabte 17 d'octubre. Per tant, l'horari en què es podrà acudir a partir d'ara per qualsevol urgència oftalmològica és: els dies laborals de 8:00 a 21: 00h i els caps de setmana i festius de 8:00 a 20: 00h.