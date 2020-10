El Govern anunciarà dimecres noves mesures per frenar la "segona onada" del Covid-19

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que aquest dimecres l'executiu català anunciarà mesures per frenar la "segona onada" de coronavirus, que considera que ha començat després de l'augment de contagis dels últims dies. En roda de premsa posterior a del Consell Executiu, ha afirmat que la Generalitat encara està treballant en mesures per fer front a aquesta situació i que s'anunciaran després que el Procicat les aprovi.









Budó ha destacat que aquestes mesures buscaran "reduir la mobilitat i la interacció social", que ha definit com dos dels factors que desencadenants de l'increment de casos positius.





MESURES PER 15 DIES

Ha avançat que les mesures seran una barreja de recomanacions i altres que s'implementaran amb obligatori compliment, i ha explicat que inicialment es faran per als propers 15 dies, però que en funció de com evolucionin les xifres epidemiològiques s'analitzarà si cal prorrogar o no .





Segons ella, la voluntat de la Generalitat és que s'aprovin com més aviat millor perquè estiguin vigents entre dijous i divendres, ja que recorda que cal seguir diversos tràmits com l'autorització per part de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Budó ha descartat la possibilitat d'aplicar per ara un "confinament perimetral", com al març, i també sol·licitar a Govern un estat d'alarma a Catalunya, perquè considera que encara la situació no ho requereix i les mesures que es plantegen no necessiten aquesta cobertura legal, al seu judici.





No obstant, ha advertit que no tindran "cap problema" a demanar un estat d'alarma si ho veuen necessari i si volen aplicar mesures que afectin els drets individuals de la ciutadania.





GOVERN TELEMÀTIC

La portaveu de la Generalitat també ha assenyalat que l'executiu s'està plantejant tornar a reunir-se de manera telemàtica, com va fer durant l'aplicació de l'estat d'alarma, però que primer han d'analitzar "jurídicament" com fer-ho.





En aquest sentit, ha subratllat que el Govern ja s'ha imposat mesures de restricció, com en l'organització d'actes, que passaran a ser virtuals i sense públic.





"CORESPONSABILITAT" I TELETREBALL

Sobre si hi haurà sancions en aquestes noves mesures, Budó ha dit que és millor parlar de "coresponsabilitat" de la població davant la pandèmia, encara que no ha descartat que s'incloguin sancions.





Així mateix, ha expressat la preocupació de l'Executiu per l'evolució del coronavirus a Catalunya i ha cridat a la ciutadania a mantenir les mesures de protecció necessàries davant la pandèmia i a seguir les recomanacions que s'aniran donant des del Govern.





També ha assenyalat que una de les mesures clau per fer front a la pandèmia serà incrementar el teletreball, ja que, segons ella, ara mateix el 8% de la població catalana està teletreballant i aspira a incrementar aquesta xifra fins al 25%.





Per això, s'està treballant amb empreses, sindicats i l'administració pública per veure de quina manera es pot "acompanyar" a les empreses i als treballadors a dur a terme el teletreball.





Budó ha confiat que aplicant les mesures aquesta setmana s'estarà a temps de revertir la tendència de contagis: "Encara les xifres ens fan pensar que prenent aquestes mesures podem aplanar aquestes xifres. Si s'aproven i es duen a terme, crec que ja tenim part important de la feina feta. Però seguim sense cap garantia per dir que deixem de tenir risc ".





"Són totes mesures que coneixem i sabem que, si les apliquem, els resultats són bons", ha afegit, i ha argumentat que, si es fan les coses bé, els sectors afectats ho estaran per menys temps.





VAGA DE METGES

A l'ésser preguntada per com afronta el Govern la vaga de metges de l'atenció primària davant aquesta situació, Budó ha assegurat que l'Executiu valora i escolta el missatge que manen els treballadors amb aquesta vaga, i ha reivindicat que s'està treballant per enfortir l'atenció primària i per buscar solucions a les demandes dels sanitaris.





"Hem de ser conscients el cansament mental i físic de tots els treballadors de la primària", pel que considera que aquest ha de ser un altre argument perquè la ciutadania cooperi i no deixi tota la responsabilitat de la lluita contra la pandèmia als treballadors de la sanitat pública.