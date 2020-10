Quinze persones moren a la carretera durant el pont del Pilar

Un total de 15 persones han mort en els 14 accidents mortals ocorreguts en carreteres espanyoles durant el pont del Pilar (entre les 15.00 hores de divendres 9 i les 24.00 hores de dilluns 12 d'octubre), marcat per un descens del volum de desplaçaments com a conseqüència de la situació provocada per la pandèmia del coronavirus.













Es tracta del mateix nombre de persones mortes que durant el pont del 12 d'octubre de l'any 2015, any en què el pont va coincidir en els mateixos dies.





Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), publicades aquest dimarts, sis de les persones mortes eren usuaris vulnerables, en concret, quatre motoristes i dos vianants.





Així mateix, les xifres de la DGT apunten que nou dels accidents han ocorregut en vies convencionals, mentre que altres cinc han tingut lloc en autopista o autovia. Entre els accidents hi ha vuit col·lisions, tres sortides de la via i dos atropellaments.





Pel que fa a l'acumulat anual de morts en carreteres espanyoles, fins al 12 d'octubre, es porten comptabilitzats 648 morts, segons les dades del departament que dirigeix Pere Navarro.

VARIEN els desplaçaments PER CCAA

Pel que fa a desplaçaments, durant el pont s'han registrat més de 4,28 milions de moviments de llarg recorregut, 1 14,52% menys que els registrats al pont del Pilar de 2015, any en què el pont va coincidir en els mateixos dies.





En aquest 2020 s'aprecien grans variacions segons les comunitats autònomes. Mentre que la caiguda en els desplaçaments és notable en el centre i nord peninsular, han crescut al sud (+ 3,46%) i a la zona de llevant (+ 3,06%).





Finalment, Trànsit ha destacat que aquest descens és "molt significatiu" en les entrades i sortides de Madrid (-52,23%) a causa de les restriccions de mobilitat que afecten a la capital i a altres municipis de la comunitat madrilenya, aprovades per intentar evitar l'expansió del Covid-19.