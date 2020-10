Illa demana prudència a la Comunitat de Madrid i adverteix que "amb la salut pública no es negocia"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat ser "molt prudent" amb la situació a la Comunitat de Madrid, i ha instat a "actuar sempre amb criteris sanitaris, com fan tots els països del nostre entorn, que estan prenent mesures contundents per doblegar la corba".









"No entrarem en politizacions ni en polèmiques estèrils, no entrarem en retrets. Només parlarem de sanitat. Hi ha un problema de salut pública que cal abordar amb criteris de salut pública", ha assenyalat Illa, referint-se a Madrid , en roda de premsa aquest dimarts després del Comitè de Seguiment del Coronavirus.





Illa ha insistit que "l'únic" que importa al Ministeri de Sanitat és "la salut pública". "Amb la salut pública no es negocia", ha insistit. "No volem ciutadans a les UCI. Pensem molt en els sanitaris, en les famílies que tenen persones malaltes i, per tant, això ens porta a dir que cal actuar en clau sanitària", ha insistit.





El ministre ha assegurat que el Govern prendrà totes les mesures necessàries per derrotar el virus. "Escolto molts arguments d'esquerres i de dretes però no escolto cap argument sanitari. Al virus se'l venç amb criteris sanitaris. Podem creuar-nos de braços o guanyar el virus protegint a tots els espanyols encara que suposi sacrificis", ha postil·lat.





El ministre, però, ha agraït als madrilenys la seva "disciplina, comprensió i respecte" a l'estat d'alarma durant el pont del Pilar, al constatar-se una gran reducció en la mobilitat cap a altres regions en comparació amb anys anteriors.





Illa també ha enviat un missatge a tots els ciutadans en vista del gran avanç del COVID-19: "Al llarg de tot aquest mes d'octubre, no hem de baixar la guàrdia, hem de mantenir la guàrdia alta. Estem veient com estan pujant els casos a tot Europa, amb notificacions clarament superiors a les del nostre país. No ens podem permetre abaixar la guàrdia. Cal mantenir tot l'esforç que estem fent com a societat ", ha sostingut.