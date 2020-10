El Govern central concedeix a Rafa Nadal la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Esportiu

El Govern d'Espanya ha concedit al tennista Rafael Nadal la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Esportiu, la màxima distinció que pot concedir a un esportista espanyol i que arriba dos dies després que el tennista es coronés campió a Roland Garros per tretzena ocasió en la seva carrera.





"Ens honra traslladar aquesta distinció no només pels mèrits esportius indubtables d'un dels millors esportistes de la història a nivell internacional. Dóna gust fer-ho amb una persona que reuneix els valors, els referents juvenils, tot allò que permet que siguem millors. El Govern fa aquest reconeixement merescudíssim per un dels nostres orgulls nacionals ", ha explicat la portaveu de Govern, María Jesús Montero.





En la seva resolució, el fiscal de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu, Juan María Fernández Carnicer, destaca la "tasca de servei extraordinari i de incontrastable mèrit a el món de l'esport" realitzada per Nadal, així com s o capacitat per "prestigiar el nom i reputació d'Espanya al llarg i ample de la planeta "o el seu" trajectòria d'una especial exemplaritat ".





Per la seva banda, la presidenta de el Consell Superior d'Esports (CSD), Irene Lozano, ha apuntat que aquest reconeixement "és de justícia". "Poques figures desperten tant consens com la de Rafa Nadal. És un esportista increïble i una persona excepcional, com tantes vegades ha demostrat. Espanya vol a Rafa i aquesta és una altra forma de reconèixer", ha indicat.





Fa tot just uns dies, el balear va aixecar el vintè títol de Grand Slam de la seva carrera, xifra que li permet igualar Roger Federer al cim del tennis mundial. En l'extens palmarès del tennista també destaquen dos títols de Wimbledon, un Open d'Austràlia, quatre Open dels Estats Units, dues medalles d'or olímpiques o cinc títols a la Copa Davis, entre d'altres èxits.





I entre d'altres guardons ha rebut el premi Príncep d'Astúries, en 2008.