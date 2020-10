Renfe segueix treballant per restablir el servei habitual entre Sitges i Vilanova

Des de les 09.40 hores de diumenge un esvoranc a una de les vies del tram Sitges-Vilanova obliga a circular en via única en aquest tram, el que afecta els trens de les línies R2 sud i serveis de Regionals R13, R14, R15, R16 i R17.









L'evolució de les tasques de reparació que està duent a terme Adif fan preveure els seus tècnics que la circulació per les dues vies al trajecte Sitges - Vilanova es pugui recuperar a l'inici del servei de dimecres, el que permetria restablir l'oferta habitual a les línies afectades. Es podria produir només algun retard puntual degut a la limitació de velocitat que estableixi l'Administrador.

No obstant, degut a la complexitat dels treballs, Renfe mantindrà el dispositiu d'autocars per si no es pogués restablir tal i com està previst.

D'aquesta manera, si només es circula per via única, Renfe mantindira la programació d'avui amb el servei complementari d'autobusos a Vilanova. El dimarts l'oferta s'ha prestat de la següent manera:

- Trens R2 sud: els trens que habitualment inicien o finalitzen el servei a Vilanova o fan a Sitges. Puntualment i en funció de com evolucioni el servei alguns trens realitzen el seu recorregut habitual. En tot moment s’està informant en temps real als nostres clients.

D’aquesta manera l’oferta de forma genèrica que es presta és:





- Sitges – Barcelona: Quatre trens per hora i sentit

Sant Vicenç de Calders – Vilanova-Barcelona: Dos serveis per hora i sentit.

- Serveis Regionals R13, R14, R15, R16 i R17: Oferta habitual

Malgrat l’esforç dels tècnics de Renfe per minimitzar aquesta incidència que afecta les instal·lacions, puntualment es podria produir algun retard en els trens que circulen per aquesta via única.

A més Renfe ha habilitat un servei d’autobusos que s’activaria entre Vilanova i Sitges per garantir la mobilitat dels nostres viatgers així com personal d'informació i atenció al client.

Des d’un primer moment i donada les característiques de l’esvoranc, Renfe ha treballat en informar de les afectacions i paral·lelament en dissenyar una modificació de servei adient a la situació de limitació de la capacitat operativa. D’aquesta manera s’ha reprogramat el servei de la línia R2 sud i ja s’ha previst aquest servei complementari per carretera per si fos necessari.

Pel que fa als trens de mercaderies, si es recupera la circulació per les dues vies es podrà reprendre el trànsit habitual i en cas de mantenir la situació de via única circularien un tren per hora i sentit a partir de les 10.00 h.