L'oncòleg Josep Tabernero rep el Premi Nacional d'Investigació 2019

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, han lliurat aquest dimarts el Premi Nacional d'Investigació 2019 al director de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i cap de l' servei d'oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Josep Tabernero.





Així, han distingit a Tabernero amb una dotació econòmica de 40.000 euros per "els avenços pioners en oncologia mèdica i la medicina oncològica de precisió", ha informat el departament d'Empresa i Coneixement en un comunicat aquest dimarts.





Entre les accions liderades per l'oncòleg, l'Executiu català ha destacat el descobriment de nous mecanismes implicats en el desenvolupament dels tumors i el disseny de teràpies dirigides més eficaces contra el càncer.





INVESTIGACIÓ I PANDÈMIA

En un discurs després de recollir el premi, Tabernero ha sostingut que la pandèmia "ha fet palesa la importància d'impulsar la investigació i seguir invertint" per avançar com a societat i resoldre reptes globals com el Covid-19.





Ha compartit el premi amb el personal dels centres de la Vall d'Hebron, i ha agraït la seva col·laboració als pacients i als seus familiars, de qui ha destacat el seu coratge, determinació i entrega.





"Els pacients són els que sempre han guiat la meva feina. Vaig decidir dedicar-me a l'oncologia perquè sempre he admirat la seva fortalesa, esperança i generositat", ha dit.





També ha explicat que al llarg de la seva trajectòria professional ha apostat per la "màxima coordinació" entre investigadors, per entendre les necessitats dels pacients i traslladar-los els avenços més ràpid possible.





I tot i que actualment la majoria sobreviu --ha destacat--, el càncer causa a tot el món "9,5 milions de morts a l'any, i l'única forma de reduir aquesta xifra és apostar per la investigació", especialment des les administracions públiques.





Després dels "avenços sense precedents" en teràpies contra el càncer aconseguits en els últims anys, ha cridat a seguir treballant en la prevenció, el diagnòstic precoç i en un estil de vida saludable.

ALTRES PREMIATS

En la categoria Talent Jove s'ha reconegut la tasca de la professora d'investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Icrea) a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG), Sílvia Osuna.





La resta de guardons han estat per a la Fundació Científica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (FCAECC), en la categoria Mecenatge Científica; l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), en la categoria Comunicació Científica; i Ricoh Additive Manufacturing Centre (Ricoh-CIM UPC), en la categoria Partenariat públic-.