Els Mossos desallotgen una 'rave' amb 200 persones a Rubió

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat una 'rave' il·legal amb unes 200 persones a les rodalies d'una casa abandonada a Rubió (Barcelona) i han obert diligències als organitzadors per un presumpte delicte contra la salut pública per infringir les mesures davant el Covid -19.









Al lloc van acudir uns 150 vehicles i els desallotjats van estar de festa des de diumenge fins dilluns, ha explicat la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.





Després de tenir notícia de la festa il·legal, els agents van anar fins allà i van requerir als assistents perquè acabessin la festa i marxessin, al que ells es van negar.





La policia va aixecar actes i denúncies per superar la taxa permesa en test d'alcoholèmia, per possessió de drogues i infraccions administratives per desconsideració a agents de l'autoritat i no haver passat el ITV.





Les identificacions als assistents es van allargar fins a la matinada de dilluns 12 d'octubre, i l'operatiu es va saldar amb un total de 49 vehicles identificats i 219 actes per incompliment de les mesures sanitàries enfront del Covid-19.





També es van decomissar vuit altaveus de grans dimensions i material de so que es va usar a la 'rave' celebrada a la zona, on van instal·lar carpes i tendes de campanya després de presumptament trencar les cadenes que impedien l'accés.