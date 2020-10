La falta de gol condemna a la selecció espanyola a Kíev

La selecció espanyola ha cedit la seva primera derrota a la fase de grups de la Lliga de Nacions en la seva visita a Ucraïna (1-0), en la quarta jornada, una victòria inèdita per al combinat de Andriy Xevtxenko, que es va valer d'un tant a falta d'un quart d'hora de al final per superar a 'la Roja', que tot i així manté el liderat de el grup.













Davant prop de 20.000 espectadors, símbol del gradual retorn als estadis després de la pandèmia de coronavirus, els de Luis Enrique van tornar a patir de gol, i van pagar cara la seva falta d'encert quan el migcampista de el Dinamo de Kíev Viktor Tsyhankov va sorprendre un desubicat David de Gea en un dels seus únics tirs a porta del xoc.





Malgrat tot, conserven el liderat de el Grup 4 amb set punts, un més que els ucraïnesos, que aconsegueixen la seva primera victòria davant 'la Roja', i que Alemanya, que va salvar un empat a casa davant Suïssa (3-3). Al novembre, la lluita es resoldrà.





Luis Enrique va apostar per recuperar un '9' pur com Rodrigo, a què va acompanyar pels costats de Ansu Fati, el més destacat davant els ucraïnesos en el duel de setembre, i Adama Traoré, gran novetat a l'onze. No obstant això, els primers 45 minuts poc es van semblar als del xoc de fa un mes al Di Stéfano (4-0), on el 3-0 lluïa en el lluminós en tot just mitja hora.





Així i tot, el davanter del Leeds va desencadenar les hostilitats amb una rematada de cap a boca de canó que va obligar a actuar a Bushchan, i poc després, a la cambra d'hora, va ser el jove futbolista blaugrana el que va exigir a el porter ucraïnès amb un xut creuat després d'un passi filtrat de Canales.





Espanya arribava amb facilitat a la frontal de l'àrea visitant, encara que no aconseguia finalitzar amb èxit. També el capità Sergio Ramos, en el seu partit número 175 amb la selecció, es va animar a cercar porta, i a punt va estar d'obrir el marcador en una falta que Bushchan va desviar amb una mà providencial.





A poc a poc, però, es va anar apagant en atac. Per contra, l a fiabilitat enrere va evitar que Ucraïna tingués alguna opció de perill; el més proper, un possible penal de Jesús Navas sobre Zubkov, única amenaça durant la primera meitat dels de Andriy Xevtxenko, que el col·legiat no va veure.





Sí va avisar el combinat local al començament de la segona part, tot i que el xiulet de l'àrbitre va aturar l'ocasió de, precisament, Zubkov, que havia rematat de manera horrible sol davant De Gea. Posteriorment, Yarmolenko va tornar a reclamar penal, aquest cop Reguilón.





'La Roja' no trobava el forat i s'encomanava a Adama per intentar sorprendre a la contra a una Ucraïna que va començar a insistir sobre la porteria espanyola. Encara va necessitar un quart d'hora per despertar, quan Rodri va armar un xut des de fora de l'àrea que es va estavellar al pal.





Abans, Oyarzabal i Ferran Torres, que havien substituït Rodrigo i Ansu Fati, van refrescar l'atac d'Espanya. No obstant això, va ser el recanvi de Zubkov, Víktor Tsyhankov, el que va fer la diferència.





En només tres tocs, els de Xevtxenko van aconseguir resoldre. Bushchan va posar una pilota llarga que Yarmolenko va prolongar amb un cop de cap que va deixar al migcampista del Dinamo de Kíev sol, i la mala sortida de De Gea li va permetre resoldre a plaer (min.76).





El combinat espanyol ho va seguir intentant, amb Ramos llançat a l'atac, però Bushchan va desbaratar qualsevol ocasió i 'venjar' als seus del que ha passat en el duel d'anada. Amb això, posa fi a una ratxa de 16 partits sense perdre, des que al novembre de 2018 caigués davant Croàcia (3-2) i s'acomiadés de la final a quatre de la Lliga de Nacions.





Alineacions

Ucraïna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol; Sydorchuk (Kovalenko, min.60), Makarenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk i Zubkov (Tsygankov, min.65).

Espanya: De Gea; Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilón; Canales (Dani Olmo, min.73), Rodri, Merino (Ceballos, min.46); Adama, Rodrigo (Oyarzabal, min.58) i Ansu Fati (Ferran Torres, min.58).

Gol: 1-0, minut 76: Tsygankov.

Àrbitre: Pawel Gil (POL).