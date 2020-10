Els sindicats de TVE, en guerra contra Enric Hernández, per fitxar "els seus amics catalans"

La guerra entre els sindicats de Televisió Espanyola i el director d'Informació i Actualitat de la cadena pública, Enric Hernández, ha pujat de to. Els sindicats denuncia que Hernández vol controlar els serveis informatius de la cadena fitxant "els seus amics catalans".









Les últimes incorporacions arribades de la mà d'Hernández han estat Mònica López i Iolanda Mármol. Els sindicats consideren que cap d'elles compta amb l'experiència necessària per a fer-se càrrec dels espais per als quals han estat contractats. Iolanda Màrmol, que va ser la seva mà dreta en l'etapa en la qual Hernández va dirigir El Periódico de Catalunya, està al capdavant de la informació política que s'ofereix en Els Matins de la 1, mentre que Mònica López es fa càrrec de la informació meteorològica sense , segons els sindicats, tenir la suficient experiència per a això.





Els sindicats denuncien, segons publica El Confidencial Digital, que aquestes incorporacions responen "a un intent d'influir amb més facilitat a la informació, a el temps que els fa un favor als seus amics".





De fet, el Comitè d'Empresa ha denunciat el contracte de Iolanda Màrmol ja que, asseguren, "no va guardar els procediments reglats en l'àmbit de RTVE", cosa que des de la direcció respon que "no hi ha, a dia d'avui, en tota la plantilla de periodistes informatius ningú que tingui un perfil més adequat que Marbre ".





Pels sindicats, la mostra que Hernández vol controlar la informació va ser la prohibició que s'emetés una entrevista amb Oriol Junqueras que havien realitzat per al programa Els Matins, de Ràdio Nacional a Catalunya. L'entrevista no es va emetre íntegra, encara que els periodista se les van arreglar per anar emetent en dies posteriors fragments de la mateixa.





A més, denuncien que s'ha portat a Madrid a diversos amics seus, com a Josep Pilar, de el centre territorial de Catalunya, que ara és cap d'informatius a TVE. O a Esteve Crespo, que ara és el director de tots els centres territorials.





Els sindicats també acusen Hernández d'haver realitzat canvis de programació i d'haver fitxat periodistes estrelles per guanyar audiència amb uns resultats nefastos. Els seus programes estrella té són menys vistos que el seu predecessors, i els seus fitxatges estrella, com Javier Sardà o Gemma Nierga, han fracassat estrepitosament i les audiències dels seus programes són molt inferiors als dels seus predecessors.





I, afegeixen, el mateix ha passat amb el programa 'La primera pregunta', presentat per Lluís Gilera i que intentava competir amb 'La Sexta Noche'. Després tres dissabtes d'emissió, ha estat cancel·lat per la seva pobra audiència, amb prou feines un 4%.