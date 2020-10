Mor d'un infart el cantant del grup aragonès Puturrú de Fuá, Pepe Gros

El cantant Pepe Gros, component de el grup musical Puturrú de fua, ha mort a casa seva d'un infart.









Gros formava part d'aquest grup creat el 1978 juntament amb Curro Fatás i Juanma Labordeta. Aquest grup va recollir importants èxits durant dècades, sent una de les formacions musicals més conegudes d'Aragó.





A les músiques enganxoses van sumar lletres de continguts irònics, festius, també crítics, amb cridaneres escenificacions en les seves actuacions per tot Aragó.





La banda, nascuda el 1978, tenia un estil "irònic, satíric, corrosiu, mordaç, peristàltic i tortuós", com ells mateixos es definien. En els seus espectacles musicals barrejaven sornegueria i transgressió i tenien influències de grups com Les Luthiers o La Trinca. El seu major èxit va ser el tema No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.