L'Audiència Nacional condemna a Interior per no protegir degudament a una dona que va ser assassinada pel seu marit

L'Audiència Nacional ha condemnat al Ministeri de l'Interior per la inadequada protecció de la Guàrdia Civil el 2016 a una dona que va sol·licitar una ordre de protecció com a víctima de violència de gènere, i que va ser assassinada un mes més tard pel seu marit.













La Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu estima en la seva sentència que la Benemèrita és responsable atès que en la valoració policial de risc de violència contra la dona, la mínima protecció policial que es va assignar va resultar inadequada, tenint en compte l'assassinat de la denunciant pel seu marit un mes després d'interposar la denúncia.





Els magistrats apunten en la seva resolució que davant aquest tipus de casos l'actuació dels agents "no hauria de quedar limitada a aspectes formals d'atenció a la denunciant, assistència, informació de drets i citació a judici", sinó que hi ha d'haver una atenció preferent d'assistència i protecció de les dones "que han estat objecte de comportaments violents en l'àmbit familiar, als efectes de prevenir i evitar, en la mesura del possible, les conseqüències del maltractament".





A SANLUCAR LA MAYOR





Els fets van passar el 2016, quan a la matinada el 17 de setembre la dona va sol·licitar una ordre de protecció enfront del seu marit en el lloc de la Guàrdia Civil de Sanlucar La Mayor (Sevilla), on es va presentar aportant a més un informe mèdic d'urgències d'aquesta mateixa nit.





Aquesta ordre va ser denegada hores després pel jutjat de primera instància número 2 de la localitat perquè existien versions contradictòries, perquè el denunciat no tenia antecedents i perquè els agents van qualificar el risc per a la dona com a 'no apreciat'. El ministeri fiscal va emetre també informe interessant la desestimació de la mesura sol·licitada per la dona.





Però la dona va ser assassinada un mes després pel seu marit amb una arma blanca i el tribunal entén ara que ha d'estimar una responsabilitat directa i objectiva de l'Estat "a qui correspon donar resposta eficaç per evitar tal resultat, havent de fer front a us danys ocasionats pel funcionament, fins i tot quan fos moral, del servei públic ".





Així mateix, la Sala incideix que la consciència social i institucional sobre el problema de la violència de gènere "exigeix una major sensibilització de la que va mostrar en aquest cas el lloc de la Guàrdia Civil" encarregat de el cas. Afegeix que en aquest assumpte hi havia elements, tant en la denúncia com en la declaració judicial, perquè s'hagués donat un major nivell de protecció per la Benemèrita, al menys en el seguiment de el cas que van deixar en mans de el Punt d'Igualtat municipal.





I aprofundeix la sentència en aquest aspecte assenyalant que si bé una estimació policial del risc que porti a una major protecció de la víctima no evita l'assassinat de dones per violència de gènere, sí que ha d'estimar una responsabilitat directa i objectiva de l'Estat a qui correspon donar resposta eficaç per evitar tal resultat, havent de fer front als danys ocasionats pel funcionament, fins i tot quan fos normal, de el servei públic.





"És indubtable que no es va apreciar el risc que existia que hagués pogut preveure o evitar l'assassinat, de manera que incumbeix al Ministeri de l'Interior la reparació dels danys causats, en aquest cas, pel funcionament dels serveis policials", indica la sentència.





VOT PARTICULAR: FUNCIONAMENT ERRONI DEL SERVEI





La decisió de l'Audiència Nacional recull a més el vot particular de la presidenta i de tres consellers de Consell d'Estat que davant la decisió de tribunal, van apreciar un funcionament erroni de el servei de la Guàrdia Civil com a policia judicial pel que fa a la no aplicació i seguiment de el protocol per a la valoració policial de el nivell de risc de violència de gènere.





Afegeixen que la resposta policial en violència contra la dona exigeix que el sistema pugui prevenir la violència i reavaluar el risc, més enllà de la recollida de dades automatitzades, mitjançant agents especialitzats en el seu tractament i sensibilització en el seu seguiment.





"El vot particular, però, d'innegable crítica a la investigació policial, pondera la declaració de la denunciant i desmunta l'apreciació de l'acte judicial, considerant que existia una situació de risc objectiu per a la denunciant no apreciat en l'informe de la Guàrdia Civil , basant-se en les al·legacions al respecte de l'instructor de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, concloent la inadequada valoració policial dels riscos i inaplicació de el protocol per a la valoració del nivell de risc de violència de gènere ", assenyala la sentència.





En la sentència, la Sala concedeix una indemnització de 180.000 euros als pares i als dos fills menors de la dona assassinada pel dany moral.