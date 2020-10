Un pres apunyala i assassina a un altre a la presó de Brians 2

Un pres ha matat presumptament a un altre clavant-li múltiples punyalades a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), i ha estat traslladat a el Departament Especial de Règim Tancat (DERT).









Fonts penitenciàries han explicat que l'intern va morir després de rebre desenes de ganivetades al pati del mòdul 3.





Les mateixes fonts han detallat que les càmeres de seguretat de la presó van gravar tots els fets, i les imatges estan a disposició de jutjat que instrueix la investigació.





Després de l'incident, funcionaris de la presó van traslladar al presumpte autor de les punyalades a aïllament, i agents de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra van entrar a el centre per començar amb la investigació.





El sospitós complia condemna per assassinat i robatori amb violència i intimidació, i la víctima, de 37 anys, va ser condemnat per prostitució de menors i discapacitats, a més de per violència masclista.





FALTA DE PERSONAL

Per la seva banda, la Secretaria de Mesures Penals i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia de la Generalitat ha obert una informació reservada sobre els fets, mentre que els Mossos s'encarreguen de la investigació policial.





En un comunicat, el sindicat UGT ha criticat la restricció de personal a les presons, el que assenyala que augmenta la inseguretat en els centres, i ha afirmat que "en el mòdul on s'ha produït l'assassinat havia dos funcionaris base que custodiaven 95 interns ".