Dos detinguts a Palamós per amagar una plantació de marihuana sota un galliner

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana amagada sota un galliner d'una masia de Palamós (Girona) i han detingut els tres presumptes responsables i una quarta persona que suposadament s'encarregava del manteniment i vigilància del cultiu.













Segons un comunicat dels Mossos aquest dimecres, al setembre la Unitat d'investigació va tenir coneixement de la possible existència d'un cultiu de marihuana 'indoor' en una masia a Sant Joan de Palamós.





Durant les primeres investigacions des de l'exterior i les proximitats de la finca, van constatar que es desprenia una forta olor de marihuana i més, l'empresa d'energia de la masia va verificar l'existència de frau de fluid elèctric.





A primera hora del divendres passat, van entrar i van observar que hi havia una doble escomesa que no registrava ni facturava el consum elèctric ja que no passava pel comptador principal.





Investigant a la masia van trobar un magatzem amb diverses sales sota terra i ocultes per la menjadora d'un galliner on es van intervenir 1.744 plantes, 10,60 quilos de cabdells i substància triturada.





Els agents van decomissar a més 57 focus, 24 ventiladors, 5 extractors, quatre aparells d'aire condicionat i altres productes potenciadors per a plantes, 20.200 euros en efectiu, dues màquines de comptar bitllets, 3 bàscules de precisió, una pistola detonadora i diferents anotacions referents al cultiu de les plantes.





VALORADA EN 400.000 EUROS





L'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri d'Interior va estimar que la droga trobada estaria valorada en 400.000 euros.





Els agents van detenir tres persones, membres d'una mateixa família com a presumptes responsables directes de la plantació i a una quarta persona que s'encarregava del manteniment i vigilància del cultiu.





Els detinguts, sense antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà (Girona) el passat 11 d'octubre, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.