L'Institut de Toxicologia detecta un 900% més d'intoxicacions per gel hidroalcohólico en nens en 2020

El Servei d'Informació Toxicològica (SIT) de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF), dependent del Ministeri de Justícia, ha detectat un augment molt significatiu d'intoxicacions accidentals per gels hidroalcohòlics en nens durant la pandèmia.









En concret, en 2019 es van detectar 90 consultes, mentre que en el que va del 2020 s'han registrat 874. D'aquestes, 585 van ser intoxicacions de nens, 368 d'ells menors de 2 anys. Aquestes dades suposen un augment de més d'un 900 per cent d'intoxicacions en el que va de 2020.





La majoria d'aquestes intoxicacions es van donar de manera accidental. Més del 84 per cent va ser per via oral; un 7 per cent, a través de la mucosa ocular; gairebé un 3 per cent, per inhalació; i més d'un 2 per cent han estat per exposició cutània.





Més del 80 per cent de les consultes rebudes han estat per "símptomes de caràcter lleu que reverteixen en poc temps", ha assenyalat el director del INTCF, Antonio Alonso. Els símptomes més habituals han estat irritació de l'aparell digestiu, vòmits, diarrea, tos, envermelliment ocular, llagrimeig o visió borrosa, entre d'altres.





El INTCF ha fet especial èmfasi en la necessitat de mantenir aquests productes fora de l'abast dels nens i ha recordat que la seva "ús sempre ha d'estar supervisat per un adult".





Per la seva banda, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha llançat un missatge a les famílies per alertar de l'increment d'aquestes intoxicacions i demanar-los precaució amb l'ús d'aquests gels quan hi ha nens a prop: "Protegim-nos, protegim-los".