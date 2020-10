La Fundació La Caixa destina 870.000 euros a 33 projectes d'inserció sociolaboral a Catalunya

La Fundació La Caixa ha destinat un ajut de 870.260 euros a 33 projectes d'inserció sociolaboral en el context de la crisi sanitària a Catalunya, ha informat aquest dimecres en un comunicat.













Els projectes han estat impulsats per entitats socials de les províncies de Barcelona (29), Girona (3) i Lleida (1) i tenen com a objectiu la formació per a la millora de l'ocupació, incloses noves oportunitats educatives, i la promoció de l'autoocupació i el empoderament dels col·lectius més vulnerables.





La Fundació La Caixa ha incrementat aquest any fins als 3,5 milions d'euros la inversió en iniciatives que fomenten la inserció sociolaboral de joves i adults en risc d'exclusió i especial vulnerables davant la situació de la covid-19.





Aquesta aportació es canalitzarà a través del suport a 135 projectes que han estat seleccionats en la convocatòria d'Inserció Sociolaboral del Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 2020, que tindran com a beneficiaris directes a prop de 15.000 persones en risc d'exclusió.





Aquesta convocatòria és la primera del Programa d'Iniciatives Socials 2020 que es va obrir en plena situació d'estat d'alarma, el que va permetre ampliar les bases per incloure en els objectius aquells projectes que aborden els nous reptes derivats de la crisi.





Aquesta actualització s'ha traduït en un increment de nombre de projectes presentats, fins 745 --un 32% més respecte a la convocatòria de l'any passat--, i un augment de la dotació econòmica prevista en més de 200.000 euros, arribant als 3 , 5 milions.





El director general de la Fundació La Caixa, Antoni Vila, ha valorat l'esforç de les entitats participants i de la institució per donar resposta als nous reptes socials provocats per covid-19: "La nova realitat requereix un major esforç per donar resposta a les necessitats sorgides en un context de crisi social i sanitària sense precedents ".